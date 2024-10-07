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長程預警雷達天價維修費　顧立雄：雷神若虛報美方將負責

▲▼立法法院國防外交委員會7日邀請國防部長顧立雄，就「台美國防工業會議成效及合作現況與未來展望」及「針對美國軍火商雷神對台軍售涉虛報軍售價格情事及後續因應及精進作為」作報告並備質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國防部長顧立雄赴立法院國防外交委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國軍火商雷神涉高報軍售價格，台灣也因此受害，包括長程預警雷達，並有媒體報導指維修費達377億餘元。國防部長顧立雄7日表示，裝備是我們所有的，所獲得的情資也是為我們所用，所以相關的維持部分都是根據我們的需求，至於有關雷神虛報軍售款的部分，美方將負完全責任，會要求美國政府將所有款項全部交還。

根據媒體報導，雷神不斷提高長程預警雷達維持費價格共3階段，合計15年，總費用高達377億元，這筆金額幾乎可以再購買一座全新的長程預警雷達，引發關注。

針對長程預警雷維修費，顧立雄說，相關的維持部分都是根據我們的需求，提出一些主要的關鍵零部件更換，所以每年的金額會不同，但都是經過我們的需求評估判斷之後，跟美方議定出來。

此外，我方與雷神採購的裝備還有筆台幣182億元的「愛國者三型（PAC-3）飛彈重鑑測案」，高達182億元，但傳出空軍防空飛彈指揮部自行簽約。對此，顧立雄表示，是因為愛三的導引段的授期到了，必須要做一些更換，維持飛彈的性能，所以它的金額會影響，這個部分有經過立法院的通過，是一個新增的預算編列，確實在當時是有一個程序上面瑕疵的部分，那後來程序把它完整之後，然後也報到立法院，然後立法院也審查之後才通過。

而有關雷神高報軍售價格，顧立雄再度強調，軍售是我們跟美國政府之間，並不是我們跟雷神公司的簽約，所以美方都要負完全的責任，所以相關的如果有任何浮報價格的部分，相關的責任會要求美國政府將所有的款項全部交還。

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