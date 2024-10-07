長程預警雷達天價維修費　顧立雄：雷神若虛報美方將負責

▲國防部長顧立雄赴立法院國防外交委員會。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

美國軍火商雷神涉高報軍售價格，台灣也因此受害，包括長程預警雷達，並有媒體報導指維修費達377億餘元。國防部長顧立雄7日表示，裝備是我們所有的，所獲得的情資也是為我們所用，所以相關的維持部分都是根據我們的需求，至於有關雷神虛報軍售款的部分，美方將負完全責任，會要求美國政府將所有款項全部交還。

根據媒體報導，雷神不斷提高長程預警雷達維持費價格共3階段，合計15年，總費用高達377億元，這筆金額幾乎可以再購買一座全新的長程預警雷達，引發關注。

針對長程預警雷維修費，顧立雄說，相關的維持部分都是根據我們的需求，提出一些主要的關鍵零部件更換，所以每年的金額會不同，但都是經過我們的需求評估判斷之後，跟美方議定出來。

此外，我方與雷神採購的裝備還有筆台幣182億元的「愛國者三型（PAC-3）飛彈重鑑測案」，高達182億元，但傳出空軍防空飛彈指揮部自行簽約。對此，顧立雄表示，是因為愛三的導引段的授期到了，必須要做一些更換，維持飛彈的性能，所以它的金額會影響，這個部分有經過立法院的通過，是一個新增的預算編列，確實在當時是有一個程序上面瑕疵的部分，那後來程序把它完整之後，然後也報到立法院，然後立法院也審查之後才通過。

而有關雷神高報軍售價格，顧立雄再度強調，軍售是我們跟美國政府之間，並不是我們跟雷神公司的簽約，所以美方都要負完全的責任，所以相關的如果有任何浮報價格的部分，相關的責任會要求美國政府將所有的款項全部交還。