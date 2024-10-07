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人妻玩「約砲神器」外遇4年想分手　小王狂糾纏

▲摩鐵,旅館,賓館,性行為,偷情,休息,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲人妻偷情被小王「勾勾纏」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張靖榕／綜合報導

台中一名男子小明（化名，下同）控告小成（化名，下同，下同）與其妻子小華（化名）發生性關係，侵犯了他的配偶權。台中地方法院近日作出判決，判定被告小成需賠償原告小明新台幣60萬元。此案仍可上訴。

判決書指出，小明表示，他與妻子小華於2013年結婚，婚姻持續至今。小成卻在2018年間透過交友軟體認識了小華，並在明知小華已婚的情況下，仍與她發展出親密關係，且這段關係維持至2022年，直到小華想分手，不願接受的小成一直糾纏不休，最終外遇情事才曝光，導致小明發現後身心受創，飽受煎熬。小明認為，小成的行為嚴重侵犯其配偶權，因此依據《民法》184條及195條規定，請求非財產損害賠償。

小成全盤否認，辯稱小明提出的證據，包括手機訊息與禮物等，都不是出自於他，並質疑小華的證詞偏頗且缺乏具體的時間與地點。小成還主張，部分證據透過非法方式取得，侵犯隱私權，應排除其證據效力。加上認為配偶權並非明確的法律權利，認為60萬元的賠償金額過高。

法院經審理後指出，根據《民法》184條第1項規定，侵害他人權益者應負賠償責任。夫妻間的誠信義務不可違背，通姦行為破壞了夫妻間的共同生活，也違反了公序良俗，因此構成對小明權益的侵害。至於小成所提出的隱私權主張，法官認為小明的證據符合比例原則，且達到了舉證目的，因此不需排除其證據能力。最終，法院判定小成應賠償小明60萬元。此判決尚可上訴。

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