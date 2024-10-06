桃色風波斷12年立委路！　趙天麟首曝心聲「知道誰害的」

▲前民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前民進黨立委趙天麟，去年立委選舉前爆出與中國籍女子親密合照，愛家形象受創，最終宣布退出選舉，12年立委生涯因此告終。對此，他於今（6日）播出的專訪首度透露心聲，當下他只有一個原則「不包裝說謊」，選擇退選止血，過去一年他想了超過1萬遍此事，也有跟總統報告，「心裡已經有答案，但不想再去想那些，因為沒犯錯怎麼會被人害」。他強調，自己對受影響的人非常抱歉，但他沒有對不起台灣、對不起反共立場，永遠都會保持這個立場。

趙天麟接受前總統陳水扁專訪，首度透露心聲，他表示，第一次在公開媒體談論「緋聞事件」，這件事是10幾年前不應該發生的插曲，如果要說多大的感情，其實也只是「風花雪月」而已。

趙天麟表示，這件事在家裡產生的風波已經處理好，也不影響過去任何的公務，因為時間已久，更是十幾年前的事，但卻在立委選舉前70幾天，不管是哪方面「有心人士」爆出此事，他第一時間措手不及，回到家裡與家人、老婆討論該如何處理，當下他只有一個原則「不講白賊、不包裝說謊」，因為這不是自己的風格。

趙天麟指出，所以當晚就表達自己的看法，某種程度是坦承這件事，隔天一早召開記者會說明，最後經過思考，因為距離選舉太過接近，只剩下70幾天，不管他怎麼解釋、說明，都造成總統、立委選舉的困擾，自己都對賴清德與其他黨內同志很抱歉，他決定退選、立刻止血。

趙天麟認為，雖然風波持續了1、2個禮拜，但他還是用最快的速度扛了起來，儘管當時眾人苦勸他繼續選到底或叫太太參選，但他只有一句話「那都不是負責任的態度」，當下唯一的做法就是「無條件支持民進黨徵召的人選」。

趙天麟說，民進黨最後徵召黃捷，但因為黃捷跨區參選，就出現另個困難「同選區其他議員也想參選」，同選區的議員又跟樁腳比較親，所以當時他再三拜託，「只差沒有跪下」，就是要讓黃捷順利當選，這樣才能代表他負責任的態度、退選才有價值，最後交棒成功，讓他鬆了一口氣。

接著，陳水扁提問，去年親密照流出，有人質疑是否有政治動機，例如黨內派系或外力介入、甚至是對岸因素等，還是單純女方流出來的？

趙天麟感嘆，過去一年這個問題，他在心裡想了超過1萬遍，畢竟是一件很痛苦的事情，他也有跟總統報告，「心裡當然已經有一些答案，但不想再去想那些，因為沒犯錯怎麼會被人害，所以不管誰害的，我普普（大約）都差不多知道了」。

趙天麟強調，當下他也只有一個想法，自己做錯就自己負責，不要牽拖別人，他不只退選，更因為女方是中國籍，自請國安調查，為了不讓外界因為他私領域的事情，誤會他對國家的忠誠度。最後經過高檢署好幾個月完整調查，結論是查無不法，他自己對受這件事影響的人非常抱歉，但他必須要說，自己沒有對不起台灣、對不起反共的立場，從以前到永遠都會保持這個立場。

特別的是，趙天麟談到「2026年高雄市長選舉」表示，自己選擇退居幕後，好好體會人生，沒有考慮市長選舉，有信心可以當很好的啦啦隊，願意百分百貢獻。現在就像市長陳其邁所說的「只要市民，都有資格參選，大家都可以選看看」，他只有一個提醒，不要像過去一樣輕敵，把柯志恩當成等閒之輩，但也不用太過放大，希望黨內參選同事加油，不要輕敵盡量努力，多講一點理想，他也會負責把轎扛好。