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Dcard大書「帶新人帶到床上」！前妻組抓猴小組：親眼見到他進摩鐵

▲▼ 。（圖／翻攝自大書IG）

▲前妻爆料大書外遇。（圖／翻攝自大書IG）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber大書是Dcard Video團隊的成員之一，日前被爆外遇，對象遭謠傳是Dcard新人，前妻發文透露，兩年前規劃一趟旅遊，沒想到卻是惡夢的開始，半夜看到大書手機裡甜蜜的對話，全身顫抖、心臟狂跳，於是組了抓猴小組，要睜大眼睛看清楚真相，「帶新人帶上床，我親眼看見他進摩鐵」。

前妻在Threads發文，兩年前兩人去了台中之旅，逃離新房裝修的壓力，也希望藉此修復有點距離的緊張關係，不過，隨著出發前越來越多的蛛絲馬跡，原本應該放鬆享受的旅程，被迫面對丈夫出軌的事實，「手機裡的甜膩對話就像一桶狗屎潑在我臉上，陣陣反胃感襲來，最終我無力地蹲坐在浴室的地板。」

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當時已是深夜三點，她全身顫抖、心臟狂跳，但腦袋卻異常冷靜，看著呼呼大睡的枕邊人，曾經熟悉的打呼聲，此刻卻讓她感到陌生，「你到底是誰，我到底是跟怎樣的人結了婚？螢幕前的你才是真實的嗎？那些人設全是真的嗎？那和我在一起的你才是虛假的？」

她坦言，自己是個心軟的人，但她告訴自己，「當別人對你狠，就要對自己更狠」，於是組了一個抓猴小組，決定好好睜大眼睛，看清楚真相。前妻還在文末標記「前夫劈腿觀察日記」，爆料對方帶新人帶到上床，「我親眼看見他進摩鐵」。

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