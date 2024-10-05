外科主任偷吃護理師診間密會　作家妻怒「開刀房裡玩成這樣」開告

▲醫師偷吃護理師小三被正宮發現，正宮怒將小三告上法院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／台東報導

彰化某醫院外科主任於農曆年假期間，和護理師相約到無人診間約會，被正宮發現兩人在開刀房的自拍親密照，怒質問「你們兩個自拍照傳個不停不是嗎？在開刀房裡面玩成這樣」，外科主任坦承外遇，正宮怒將小三告上法院求償2百萬。彰化地院審理，判小三侵害配偶權，應賠償10萬。

正宮主張，她和丈夫已結婚20年餘，丈夫在某醫院擔任外科部主任，卻偷吃手術室護理師。她於去年6月底，偶然發現兩人身穿便服的親密合照，拍攝地點為醫院減重中心門診診間，兩人趁著2018農曆年節沒有門診的空檔，特底偷跑來診間幽會，照片中兩人頭靠頭、身體緊密相依，已超出一般同事界線，小三更傳訊說「我也清楚明白，我們這樣是不對的，但是我依然很謝謝你，謝謝你愛我！」顯然為情侶關係，從丈夫臉書看來，小三早在2015年就經常在丈夫臉書按讚，關注著他的一舉一動。

正宮說，她於去年7月向丈夫攤牌質問「你們倆單獨在減重中心裡面做了什麼事」、「你們兩個自拍照傳個不停不是嗎？在開刀房裡面玩成這樣」，丈夫也坦承「沖昏頭」，並宣稱已和小三斷聯。她又發現丈夫手機裡收藏大量兩人親密合照、小三的自拍照、獨照、出遊照，可見二人不論在公務或私生活中都往來密切，小三破壞她的婚姻，她要對小三求償2百萬。

全案審理時，小三辯稱她已在醫院任職12年，她的伯母在2017年到醫院手術、住院，醫師因同事情誼曾多加關照，兩人才比較熟識，但並沒有交往或親密關係。

法官檢視相關證據，認為醫師手機存有許多護理師的獨照、兩人合照，如同戀人間交往，護理師已侵害配偶權，審酌正宮職業為作家、老師、廣播主持人，每月收入約3萬元，護理師每月薪水約5萬等情，判護理師要賠10萬元。可上訴。