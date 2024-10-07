派出所變打卡聖地！凌晨3點遊客排爆「警察都想報警」　背後原因曝

▲因紀錄片走紅的湖南長沙坡子街派出所，在十一黃金周被擠爆。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸國慶長假期間，湖南省長沙坡子街派出所門前大排長龍。據悉，這些人並不是自首，也不是報案，而是專門趕來打卡的，在社交平台可以看到，很多遊客到坡子街派出所打卡的帖子，不少遊客會做出蹲下抱頭的動作，假裝自己被抓，就連凌晨3點都有人排隊。有網友調侃說，「有時候警察都很想報警」。

綜合陸媒報導，讓坡子街派出所如此出名的秘密，自然就是那一部紀錄片《守護解放西》。該紀錄片於2019年首播，內容以坡子街派出所民警為人物核心的觀察類真人秀《星城衛士•守護解放西》，自上映以來，坡子街派出所就走紅網路，成為長沙當下最火爆的長沙新晉網紅景點。在社交平台上，大家也紛紛感慨「長沙的坡子街堪比成都的迪士尼」。

隨著打卡的人越來越多，人們也開始擔心，會不會影響派出所的正常辦公？長沙市公安局天心分局網安大隊副大隊長梁慧曾提醒，民眾拍照時，切勿隨意進入民警辦公區域；拍照時盡量不要抱頭、蹲下、投降等易引起歧義的動作；偶遇《守護解放西》中的明星警官時，不建議在其工作時與其合影，以免影響民警執行公務。

早在2022年，坡子街派出所門口就曾立了提示牌，提醒請大家文明打卡，不要影響正常辦公秩序。有不少網友表示，拍照時收到了工作人員提醒，讓大家正能量打卡，不要做抱頭蹲下的動作。現場廣播也在提醒「嚴禁蹲下抱頭拍照」。

據了解，該所警官早在多年前就表示，蹲下抱頭的姿勢多用於現場抓捕犯罪嫌疑人，坡子街派出所通過《守護解放西》這部紀錄片出圈，是想為廣大市民展示身處繁華商圈民警們的日常工作，讓大家了解、支持民警，傳遞一種正能量，如果在坡子街派出所外采用不恰當的姿勢拍照，可能會起到負面作用。

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