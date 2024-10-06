　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「怕亂找對象得病」老董洗溫泉想硬上女員工　二審賠錢換緩刑

▲桃園市林姓男子去年8月間某日凌晨，在桃園市某區路旁發現女子醉倒路旁，競起淫念襲胸摸大腿，甚至欲脫其短褲性侵，女子驚醒後奮力抵抗掙扎，才未讓林男得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲高雄某傳產老董想硬上女員工，二審認罪賠償求輕判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄某傳產老董趁順路送女員工回家，竟把車開到溫泉旅館，命令女員工脫光一起泡湯，還試圖性侵她，因女員工反抗而未得逞。案發後女員工不堪受辱，離職並將老董告上法院，法官判定老董性侵未遂，一審處2年4月徒刑。老董拿錢和女員工調解再上訴，高雄高分院改處他2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付20萬元。可上訴。

判決指出，女子小美(化名)在高雄某傳統產業擔任會計及櫃檯人員，2020年6月期間她到公司台南廠房支援，19日下午結束工作後，陳姓老董提議開車順路載她回家，並在小美上車後，以要小美幫他按摩為由，將小美載往溫泉旅館投宿。

小美因先前曾幫老董的老婆按摩，所以並未起疑，沒想到兩人一進房，老董立即脫掉身上衣物，又命令小美也脫掉衣服，一起到浴室泡溫泉，再趁機親吻她的嘴巴及胸部、撫摸小美下體，並無視她抗拒，強拉小美的手撫摸自己的生殖器，接著又命令小美躺到床上，磨蹭她意圖性侵，經小美掙扎而未得逞。案發後小美向朋友、母親哭訴遭老董侵犯，直到3個月後小美離職，才鼓起勇氣報警。

老董在偵訊時承認載小美到溫泉飯店，「坦白講是因為有一個無名的神佛叫我一直開一直開，我莫名其妙就把車子開到溫泉飯店」，又在審理時改口說，當天是小美想泡溫泉，他才載小美到溫泉旅館泡湯，但他患有高血壓等疾病無法泡湯，所以幫小美付完休息費用後，就回車上等待，再載小美返回住處。

不過法官檢視相關證據，包含老董載小美回家時，在車上要求小美不要洩露這件事，還說自己沒有宣洩對象，擔心亂找別人會得病，才找上她，並再三向小美道歉，表示不會再犯，另還有案發3個月後小美又提及此事，老董也不斷認錯，稱會慢慢補償她等錄音，判定老董犯行屬實，審酌老董未和小美達成和解，依犯強制性交未遂罪，處2年4月徒刑。

老董連忙和小美調解，上訴並坦承犯行，表示自己因中風及慢性疾病而有失智傾向，無法自理生活，需專人長期照護，已不適合入監服刑，且無再犯之虞，高雄高分院審酌小美也同意對老董從輕量刑，改處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付20萬元。可上訴。

●ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。

ET快訊
快訊／高雄男登壽山失蹤！女兒發文協尋　今尋獲遺體
徐少強夫婦告別式「遺照用合成」！　雪梨放下恩怨來靈堂
快訊／國家警報響！10縣市大雨特報　大雷雨轟4地
快訊／新北淹水「未達50公分」　加碼補助5000元
「其他人不知道球在哪」　她撿到大谷季後賽首轟球：不賣！
男友喝醉！19歲女接手開車撞死人　竟是無照駕駛
「怕亂找對象得病」　老董洗溫泉想硬上女員工

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄男登壽山失蹤1夜！女兒發文協尋　今尋獲陳屍綠榕園

快訊／北市松江路大樓磁磚剝落！　男童騎腳踏車經過當場被砸

台15線觀音段猴子囂張封路！拆牌兩兩競速飆車　警方要辦了

男友喝醉換她開！屏東19歲女接手開車撞死人　竟是無照駕駛

台南青山漁港4小虎鯨擱淺！海巡緊急救援　3野放1送成大治療

山陀兒重創公園路樹！屏東市民間團體攜手護樹　協力公所救災

「怕亂找對象得病」老董洗溫泉想硬上女員工　二審賠錢換緩刑

公館商圈蔥油餅攤車冒火煙　老闆淡定持滅火器撲滅

內湖男嬰遭活活悶死！共同照顧保母判刑1年半　獲准假釋將出監

台中連2起翻車！休旅車駕駛分心撞護欄　賓士男酒駕撞分隔島

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

國慶晚會大巨蛋登場　李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

#國慶晚會 大巨蛋登場！現場2萬面國旗「旗海飄揚」

(G)I-DLE攻蛋..舒華喊：我是誰！　稱讚台灣粉「你們很講義氣」XD

快訊／高雄男登壽山失蹤1夜！女兒發文協尋　今尋獲陳屍綠榕園

快訊／北市松江路大樓磁磚剝落！　男童騎腳踏車經過當場被砸

台15線觀音段猴子囂張封路！拆牌兩兩競速飆車　警方要辦了

男友喝醉換她開！屏東19歲女接手開車撞死人　竟是無照駕駛

台南青山漁港4小虎鯨擱淺！海巡緊急救援　3野放1送成大治療

山陀兒重創公園路樹！屏東市民間團體攜手護樹　協力公所救災

「怕亂找對象得病」老董洗溫泉想硬上女員工　二審賠錢換緩刑

公館商圈蔥油餅攤車冒火煙　老闆淡定持滅火器撲滅

內湖男嬰遭活活悶死！共同照顧保母判刑1年半　獲准假釋將出監

台中連2起翻車！休旅車駕駛分心撞護欄　賓士男酒駕撞分隔島

他蹲馬桶ing「蛋蛋突暴痛」！　醫見1習慣秒懂了

孫安佐長大了！暖喊話狄鶯孫鵬「謝謝為我做那麼多」　擁抱爸畫面曝光

大蛇丸認愛1月首放閃！單手摟女友比讚「出來玩爆」…還穿情侶衣

快訊／高雄男登壽山失蹤1夜！女兒發文協尋　今尋獲陳屍綠榕園

伊朗聖城旅領袖爆死訊！赴黎巴嫩遇襲　真主黨接班人同行失聯

盤點5家插旗台灣的日本名店！鳥貴族、米其林拉麵台北吃得到

台北伊普索酒店實訪開箱！摩登大廳暢飲紅白酒、復古客房俯瞰夜景

姐夫AKIRA心繫颱風災情　回到「第二故鄉」台南暖心：給予勇氣與力量

三餐狂吃2食物！一家人竟「全得糖尿病」　醫驚：罹病率100％

真主黨呼叫器爆炸致3千死傷　華郵：台灣科技被當「地緣政治棋子」

洗澡突放屁！爸學「噗噗」音效　寶寶發魔性笑聲萌爆上萬網友

社會熱門新聞

台南傳孤獨死！59歲女病逝床上3天

魂斷西濱！男大生深夜騎車摔進水溝不治

金山夫妻雙亡遺體手伸彼此！他離家身影曝

屏東男深夜穿越馬路遭撞死！19歲女駕駛嚇到發抖

救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長怒辭職

銀行OL偷吃同事　丈夫見對話臉綠

強迫跨性別者住男宿　教官逼問：妳是男的還女的

變相宣告死刑結束　受害者家屬崩潰：拿到免死金牌

金山夫妻雙亡！女兒悲曝早上無風無雨

快訊／彰泛藍資深議員、前女主秘收押

鄰居貼「房東X女房客」紙條！法官一查發現是真的

男喝醉遭警「帶椅」扛走　路人：進喔

最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家

前新北議員陳科名涉貪入獄後聲請再議　遭駁回確定

更多熱門

相關新聞

2寶爸打「傳說對決」結識少女　多次車震下場曝

2寶爸打「傳說對決」結識少女　多次車震下場曝

陳姓二寶爸經常藉由打遊戲，在網路上認識未成年少女，再利用少女年幼懵懂與她上床，多次遭到判刑。去年陳男又在新竹、新北犯下2案，被新竹、新北地院各依2個對未滿14歲之女子為性交未遂及3個對未滿14歲之女子為性交罪，各處3年4月和5年徒刑。可上訴。

高雄連棟老宅女兒牆整片倒塌！砸毀5車

高雄連棟老宅女兒牆整片倒塌！砸毀5車

高雄凌晨2火警！透天厝起火　旗津漁港火燒船

高雄凌晨2火警！透天厝起火　旗津漁港火燒船

車輛遇山陀兒遭砸爛！駕駛照樣開上路

車輛遇山陀兒遭砸爛！駕駛照樣開上路

鄰居貼「房東X女房客」紙條！法官一查發現是真的

鄰居貼「房東X女房客」紙條！法官一查發現是真的

關鍵字：

性侵高雄傳產法院徒刑

讀者迴響

熱門新聞

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

嘉義好市多正妹女店員太仙！　IG找到了

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

前妻爆「Dcard大書帶新人開房」：親眼見到他進摩鐵

台灣無震區曝光！專家認證「2區地質堅硬」：每年地震平均不到4次

一沐日味道變了「負評炸鍋！」飲料控崩潰

台積電「免費紀念品」　員工竟上網拍賣！價格瘋炒

可能還有颱風　最新預測曝

台南傳孤獨死！59歲女病逝床上3天

行員監守自盜629.1萬　一銀3大聲明「已通報重大偶發事件」

買手搖飲「發票中1000萬、200萬」！　獎落2縣市

小禎被爆情變「一直說愛你卻遭誤解」

快訊／賴清德才發表「祖國論」　中共今早火速派20架次軍機出海

更多

最夯影音

更多

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面