「怕亂找對象得病」老董洗溫泉想硬上女員工　二審賠錢換緩刑

▲高雄某傳產老董想硬上女員工，二審認罪賠償求輕判。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄某傳產老董趁順路送女員工回家，竟把車開到溫泉旅館，命令女員工脫光一起泡湯，還試圖性侵她，因女員工反抗而未得逞。案發後女員工不堪受辱，離職並將老董告上法院，法官判定老董性侵未遂，一審處2年4月徒刑。老董拿錢和女員工調解再上訴，高雄高分院改處他2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付20萬元。可上訴。

判決指出，女子小美(化名)在高雄某傳統產業擔任會計及櫃檯人員，2020年6月期間她到公司台南廠房支援，19日下午結束工作後，陳姓老董提議開車順路載她回家，並在小美上車後，以要小美幫他按摩為由，將小美載往溫泉旅館投宿。

小美因先前曾幫老董的老婆按摩，所以並未起疑，沒想到兩人一進房，老董立即脫掉身上衣物，又命令小美也脫掉衣服，一起到浴室泡溫泉，再趁機親吻她的嘴巴及胸部、撫摸小美下體，並無視她抗拒，強拉小美的手撫摸自己的生殖器，接著又命令小美躺到床上，磨蹭她意圖性侵，經小美掙扎而未得逞。案發後小美向朋友、母親哭訴遭老董侵犯，直到3個月後小美離職，才鼓起勇氣報警。

老董在偵訊時承認載小美到溫泉飯店，「坦白講是因為有一個無名的神佛叫我一直開一直開，我莫名其妙就把車子開到溫泉飯店」，又在審理時改口說，當天是小美想泡溫泉，他才載小美到溫泉旅館泡湯，但他患有高血壓等疾病無法泡湯，所以幫小美付完休息費用後，就回車上等待，再載小美返回住處。

不過法官檢視相關證據，包含老董載小美回家時，在車上要求小美不要洩露這件事，還說自己沒有宣洩對象，擔心亂找別人會得病，才找上她，並再三向小美道歉，表示不會再犯，另還有案發3個月後小美又提及此事，老董也不斷認錯，稱會慢慢補償她等錄音，判定老董犯行屬實，審酌老董未和小美達成和解，依犯強制性交未遂罪，處2年4月徒刑。

老董連忙和小美調解，上訴並坦承犯行，表示自己因中風及慢性疾病而有失智傾向，無法自理生活，需專人長期照護，已不適合入監服刑，且無再犯之虞，高雄高分院審酌小美也同意對老董從輕量刑，改處2年徒刑，緩刑5年，並向公庫支付20萬元。可上訴。

●ETtoday新聞網提醒您：尊重身體自主權，請撥打110、113。