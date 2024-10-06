高雄里長拚救災遭罵三字經萌辭意　支持電話打爆！區長送4字

▲大寮里長蕭清翔接獲民眾打氣電話 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

山陀兒颱風重創高雄，大寮地區停水、停電3天，苦等的里民把怒氣發洩在里長身上，甚至還飆出三字經！大寮里長蕭清翔開出第一槍「認為自己能力不足，要辭職」，消息一出，里民支持聲浪湧進服務處，也打爆了他的電話，而區長則要他「忍辱負重」。

5日，《東森新媒體ETtoday》獨家報導大寮里長蕭清翔忙救災，卻遭里民打電話飆罵三字經，讓他覺得備感挫折，4日的晚間分別在臉書以及大寮群組當中向區公所表達辭職之意；對此，記者今天（6日）訪問大寮區公所區長黃伯雄，他說：「他們可能是一時講氣話，因為受不了里民有一些對他們攻擊的意思，做得很累啊！其實其他的里長都跟他慰留啦，要忍辱負重，因為天災，電的問題又不是里長可以解決的。」黃區長強調會再跟蕭清翔溝通，希望他能打消這個念頭。

▲大寮里長蕭清翔在颱風期間到處在里內勘災 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮里長蕭清翔在颱風期間到處在里內勘災 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實蕭清翔是無黨籍，並沒有政黨色彩，單純只是為了里民想要為民服務才出來參與，首次參選就獲得里民的信任而當選。蕭清翔擔任里長之後「一人當選，兩人服務」，未滿兩年就已經獲得里民的口碑稱讚，在山陀兒颱風災後三天沒有睡太多，到處解決里內的路樹倒塌、停水以及停電的問題，真的心力交瘁。

而他傳出「不幹了」的消息，也讓里民們非常震驚，從5日下午開始就接獲不少的關心打氣電話，要他不要輕言放棄，要繼續幫助里民，而也有大批的民眾湧入《東森新媒體ETtoday》在臉書分享新聞的下方留言、為他們打氣加油，甚至還有人趁機酸自家里長，表示只有拜票的時候才看過自家的里長，像蕭這樣的里長真的不多了。

記者再次採訪蕭清翔，詢問面對這樣多的暖流，有沒有打消辭退的念頭？他微笑搖搖頭說：「不用管我的去留，里民的需求以及災後重建才是當前的問題，同時區公所是市府跟民眾的最基層的接觸，應該要檢討救災的態度，不要讓里長求救無門，不然誰來當里長都一樣，只會挨罵也解決不了里民的需求。」