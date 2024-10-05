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謝國樑心繫道路搶修工程進度　今晚再度視察新豐街深溪路口

▲謝國樑心繫道路搶修進度 今晚再度視察新豐街深溪路口。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑心繫道路搶修工程進度，今晚再度視察新豐街深溪路口。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市新豐街與深溪路交界處在風災中土石崩塌導致雙向交通中斷，市長謝國樑心繫搶修工程進度，今（5日）晚間再度前往勘查，目前在確認安全無虞前提下，人行道已經開放行人通行，並期望能在明（6日）晚初步搶通道路，但由於仍有清運土方需求，通車初期預計以上下午尖峰時段縮小工區開放雙向通行、離峰時間則加大工區採單線雙向通行管制方式進行。

▲謝國樑心繫道路搶修進度 今晚再度視察新豐街深溪路口。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑5日晚間再度率領市府工務處長陳耀川、警察局長翁群能等人，偕同基隆後備指揮部指揮官林忠賜前往新豐街與深溪路交界處的崩塌現場，了解道路搶通的工程進度；現場原本被土石掩埋的數十部機車，已經在白天由警察局交通隊的拖吊車先行運走，在廠商加緊趕工之下，已經讓人行道恢復暢通。

謝國樑表示，若能依照廠商預估在6日晚上搶通車道，市府預計會在上下午尖峰時段以縮小工區方式開放雙向通車，離峰時間則加大工區採單線雙向通行管制，希望用路人配合管制小心通行。

工務處長陳耀川解釋，由於崩塌山坡上方的土方量太過龐大，在修復邊坡的過程必須將土方載出，為了要兼顧施工空間及人車通行需求，才做成這樣的決定。

▲謝國樑心繫道路搶修進度 今晚再度視察新豐街深溪路口。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲謝國樑心繫道路搶修進度 今晚再度視察新豐街深溪路口。（圖／記者郭世賢翻攝）

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