國慶晚會今大巨蛋登場　座位擺2萬面國旗、小物再現旗海飄揚

記者陳家祥／台北報導

113年雙十國慶晚會今（5日）晚間登場，此次時隔8年重回台北市舉辦，會場選定去年開幕啟用的台北大巨蛋，是大巨蛋首次舉行非體育賽事的表演活動。晚會在下午4點開放民眾入場，由於總統賴清德、立法院長韓國瑜、行政院長卓榮泰以及地主台北市長蔣萬安等人將出席，因此現場嚴格執行維安工作。

▲慶籌會主委韓國瑜、台北市長蔣萬安、行政院長卓榮泰等人一同進場出席國慶晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國慶晚會大巨蛋現場旗海飄揚。（圖／記者陳家祥攝）



此次的國慶晚會活動預計將有2萬名貴賓、觀眾參與，現場的座位上都有擺放國旗、紙質的加油板等，中華民國意象濃厚的國旗及國慶小物，屆時將出現2萬人旗海飄揚的畫面，許多提前進場的民眾一拿到國慶小物，都迫不及待拿出來揮舞拍照。

根據觀傳局的流程，國慶晚會活動預計6點準時開始，在唱完國歌後，包括台北市長蔣萬安、僑務委員會委員長徐佳青、慶籌會主委暨立法院長韓國瑜、總統賴清德等，將依序致詞。

▲國慶晚會，場地整理中。（圖／記者林敬旻攝）







▲國慶晚會大巨蛋民眾陸績進場。（圖／記者陳家祥攝）

接著6點40分到7點06分，眾所注目的「二姐」江蕙將登台演唱三首經典歌曲，為後續精彩的表演節目揭開序幕，接著將由高爾宣、黃妃、紀曉君、翁立友等藝人獻唱，活動預計晚間9點結束。

觀傳局提醒，入場觀眾都需持票券、憑票對號入座，並請攜帶身分證件，票券遺失者無法補發且不得進場。另為維護現場秩序，場館內禁止攜帶長柄雨傘、大型包包及各類危險物品；考量場外天氣，建議當天可攜帶淺色透明雨衣或折疊雨傘以因應天氣變化。

觀傳局進一步說，大巨蛋場館內當日無提供飲食販賣服務，觀眾可自備輕食入場；而若攜帶飲料，入場時需配合安檢人員檢查，並試飲確認無問題後方可攜入。

針對未能進場的民眾，觀傳局表示，今年特別於台北大巨蛋旁的松菸大道開設「第二現場」，透過戶外大螢幕同步轉播場內精彩儀典及節目實況，現場還將發放國慶限定小物，數量有限送完為止。

▼北市觀傳局釋出國慶晚會流程，江蕙將在晚間登台演出。（圖／北市觀傳局提供）



▼大巨蛋國慶晚會紀念小物。（圖／記者陳家祥攝）



▼下午4點一到，大巨蛋國慶晚會民眾開始持票陸續進場。（圖／記者陳家祥攝）