妹子搭Uber「信義→新莊」要4500元！網看傻：可以坐到台中了

▲從信義區搭到新莊區，居然要價4585元。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

這價格也真驚人！一名女網友抱怨指出，她早上從信義搭Uber到新莊，居然要價4585元，讓她相當傻眼。貼文一出瞬間引爆全場怒火，有人氣憤表示「從信義坐到青埔晚上尖峰時段也才$1600多」、「4000多能坐到台中吧。」

原PO在Threads發文，表示昨（5）天透過Uber的APP叫車，從台北市的信義區搭到新北市的新莊區，大約19公里，竟要價4585元，讓她質疑：「昨天從信義區坐回新莊 要4000多了？」從她貼出的截圖可見，她的搭車時間為早上，金額為4585元。

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▲原PO貼出截圖。（圖／翻攝自Threads）

此文一出，不少人紛紛留言「從信義坐到青埔晚上尖峰時段也才$1600多」、「太誇張了吧」、「怎麼可能」、「詐騙集團嗎==我載你好了」、「這太貴了吧 我從信義區回新莊600多就覺得超級貴的」、「真的沒被坑嗎？」「大概是妳像富婆」、「我之前有看過別人說，司機有個群組他們會一直拒絕接單，然後價錢會往上跑。這是之前滑到的不知道是不是真的」。

不過有也人認為「有沒有可能你吐在車上？或者是上下車損壞車門？司機是可以拍照取證藉由平台跟你索資的，除此之外我想不到信義到新莊4500的理由了」。

也有網友建議「我之前也這樣耶 後來我就申訴 Uber就退錢給我了，可以試看看」。

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