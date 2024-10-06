當精緻女孩開銷大！北漂妹「每月花3萬5」嚇瘋：難怪存不了錢

▲近日網路掀起一波「北漂精緻女孩的每月支出」的討論。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

圖文／CTWANT

近日網路掀起一波「北漂精緻女孩的每月支出」的討論！一名女網友分享，列出清單後發現每個月開銷居然快3.5萬，讓她嚇了一跳，因此開始嘗試記帳、6個罐子理財法，希望可以存到錢。

原PO在Dcard表示，最近看Threads上討論「北漂精緻女孩的每月支出」，非常有感，因讀書來到北部，北漂了5年，每月固定支出1.6萬，變動支出餐飲費1萬，一個月會吃一次大餐，一個禮拜至少喝2杯手搖飲料，娛樂大約2000元，治裝費2000元，做臉、護髮、保養品等大約3000元。

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原PO透露，不算還好一算嚇死人，一個月花快3.5萬，真的好多，難怪北漂人存不了甚麼錢，最近有開始嘗試，1.制定預算，每月初先制定好預算，根據不同類別的支出分配資金；2.好好記帳，使用記帳工具或App，這樣可以更精確地掌握財務狀況；3.設立儲蓄目標，在每個月的支出計劃中，留出一部分專門用於儲蓄，最後是減少非必要開支。

此外，她提到，自己也使用6個罐子理財法，2種方法混和起來，開始記帳，然後檢視自己的開支，減少出去玩樂以及慾望消費，例如買衣服、吃大餐，希望持續下去可以存到錢。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「光治裝費、保養、美甲就要花很多錢」、「開始學會記帳是節流的開始」、「在台北生活真的要好好存錢開源節流」、「在台北真的開銷要非常小心，我也是每個月都不知道到底花費多少，精算嚇一跳的那種」。

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