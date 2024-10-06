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社會 社會焦點 保障人權

變相宣告死刑結束　受害者家屬崩潰：拿到免死金牌

大法官日前釋憲宣告死刑「有條件合憲」，引發外界質疑等同實質廢死。（圖／報系資料照）

▲大法官日前釋憲宣告死刑「有條件合憲」，引發外界質疑等同實質廢死。（圖／資料照／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

死刑釋憲案9月20日由憲法法庭判決，宣告「部分合憲」並限縮適用範圍，除犯罪情節屬最嚴重、第三審需有強制辯護及言詞辯論，且需經各級法院法官一致決，被告有精神障礙或心智缺陷的情形也不得執行死刑。判決一出即被大眾認為台灣將等同「實質廢死」，目前已被科處死刑的死囚皆有機會透過非常上訴逃死，等同拿到免死金牌，讓受害者家屬難以接受。

本刊調查，台灣最後一次槍決是在2020年4月，執行縱火燒死6名至親的翁仁賢死刑，目前還有37名死刑犯，包括犯下黃姓建商撕票勒贖案的黃春棋、陳憶隆、三重母女命案的黃麟凱，以及連殺3親人的「驚世媳婦」林于如。

縱火燒死6名親人與看護的翁仁賢2020年4月伏法後，台灣已4年沒有執行過槍決。（圖／報系資料照）

▲縱火燒死6名親人與看護的翁仁賢2020年4月伏法後，台灣已4年沒有執行過槍決。（圖／資料照／CTWANT提供）

林于如是台灣目前唯一女性死囚，她積欠大批賭債，為詐領保險費狠心將生母推下樓梯、毒殺婆婆和劉姓丈夫，遭判決死刑定讞，釋憲讓曾被判定有心智缺陷的她有機會逃死，也讓家屬再次遭受傷害。

「沒辦法接受殺人者以心智問題逃脫死刑。」林于如丈夫的姑姑表示，劉家被林于如害的家破人亡，家屬需要花十餘年平復心情已經很痛苦，林還得以因心智缺陷逃死，讓她無法接受。

而1987年，就讀小學四年級的陸正，自補習班下課後即失蹤，儘管家屬赴指定地點交付百萬贖金，孩子依舊沒有回家。主嫌邱和順遭判死刑定讞至今仍未執行，成為「關押最久死囚」，同時也是家屬心中放不下的大石。

曾有數據顯示全台有80%民眾支持死刑，陸正父親怒斥大法官釋憲結果是「違抗民意」，認為大法官沒有資格對此指手畫腳，雖稱死刑合憲卻寫下一大堆但書，等同於廢除死刑。

除了37名判決定讞的死刑犯，其他案件的受害家屬也每天生活在無盡悲傷中，鐵路警察李承翰在處理旅客補票衝突時，遭鄭嫌以工作用尖刀刺傷腹部，傷重不治身亡，兇嫌卻能輕易逃掉重判。

鐵路警察李承翰在處理旅客補票衝突時，遭鄭嫌持刀刺傷腹部身亡。（圖／報系資料照）

▲鐵路警察李承翰在處理旅客補票衝突時，遭鄭嫌持刀刺傷腹部身亡。（圖／資料照／CTWANT提供）

嘉義地方法院一審以「因精神障礙，致不能辨識其行為違法」屬法定不罰情形，宣判無罪，李爸爸因長期鬱悶造成胃疾加重，含恨而終；二審判處鄭嫌17年有期徒刑定讞，家屬仍無法接受。這次釋憲結果出爐後，李媽媽也氣憤表示「有病也要醫好」、「精神病不能當免死金牌」。

遭殺害而殉職的員警還有台南警員凃明誠、曹瑞傑，他們查緝贓車時，遭從外役監逃脫的林信吾持刀砍死，一審遭判死刑，但如今釋憲設下8道嚴格關卡，訊時應強制辯護、第三審要強制辯護、第三審應經言詞辯論、合議庭法官一致決，讓林信吾的死刑定讞路難如登天，幾乎已確定逃死。

凃明誠姊姊淚訴，判死刑的條件限縮，是為了保障加害者的人權，「那那些被害者逝去的生命呢？」他們的家人已遭到殺害，認為兇嫌遭判處死刑才能些許平復受害家屬的心情，懇求已宣告的死刑應立刻簽結伏法。

新北校園割喉案家屬日前也透過視訊，在記者會上向大法官與人權團體淚訴：「如果你們跟我們一樣是受害者家屬，才來跟我們談加害者人權，你們永遠不知道我們心中有多痛」，他質疑，犯下殺人罪的罪犯已是違反憲法，卻受到憲法保護不被判死；精神障礙不得科處死刑更無疑是給了免死金牌。

死刑存廢掀兩派論戰不休多年，如今執行條件再限縮，引起許多受害者家屬氣憤難平，痛失親人的他們，盼望判處加害人死刑以伸張正義；大法官釋憲判決強調憲法保障人民生命權，對此，被害家屬皆存相同疑問：誰來保障被害人生命？

新北割喉案一審遭批「乾哥9年、乾妹8年」判刑過輕，國教盟要求修法保障被害人權益。（圖／報系資料照）

▲新北割喉案一審遭批「乾哥9年、乾妹8年」判刑過輕，國教盟要求修法保障被害人權益。（圖／資料照／CTWANT提供）

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