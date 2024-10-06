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新北男釣蝦場喝醉遭警「帶椅」扛走　路人狂喊：進喔

新北男釣蝦場喝醉遭警「帶椅」扛走　路人狂喊：進喔

▲一名男釣客因酒醉引發騷動，警方接獲報案後趕赴現場處理。（圖／翻攝自TikTok「aa3838380」）

圖文／CTWANT

新北市一間釣蝦場近日發生一起醉酒鬧事的荒謬事件，一名男釣客因酒醉引發騷動，警方接獲報案後趕赴現場處理。抵達現場時，該名男子已醉倒在椅子上，不省人事，無法自行行動。由於無法喚醒他，警方只好將他「連人帶椅」一同抬走。

有網友將影片上傳至TikTok，並幽默地寫道，「這得多醉啊，警察還要扛著走，簡直像恭迎聖母娘娘回駕！」影片中可以看到，男子身穿藍色上衣，癱軟在紅色椅子上，警察圍在他周圍，無奈地看著他無法自己站起來。

最後三名警察合力將他「連人帶椅」一同抬走，場面像是在抬轎，現場其他釣客笑聲不斷，還有人喊著「進喔！」場面十分搞笑。

影片曝光後，迅速引起網友關注，不少人紛紛留言表示，「紅了哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「老闆：欸欸欸～阿S！椅子記得還我啊」、「真的太蝦了」、「這不是在三峽釣蝦場嗎？高速公路旁邊」、「要三進三退」、「現在出勤都要帶推車」、「通常一桶乾凈冷水，保證瞬間起床，我人在哪裡」。

也有在現場的網友留言笑說，「我也在場，釣友太合群在喊進喔⋯⋯害我笑了」、「哈哈原來我們喊就有人喊」、「我們喊進喔的」。

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