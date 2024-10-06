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大陸 大陸焦點 特派現場

影／缺氧了！世界最高機場4411米　人間淨土稻城亞丁「吸氧觀光」

記者任以芳／四川稻城亞丁報導

號稱「水藍星球最後一片淨土」擁有一座最高機場。位於大陸四川省甘孜藏族自治州的稻城亞丁機場，海拔高達4411米，是目前全球範圍內海拔最高的民用機場。《東森新媒體ETToday》記者前往採訪，領隊多次提醒慢步行走，否則很快缺氧，來到稻城亞丁攜帶式氧氣瓶是剛需，幾乎人手一支，走到哪吸到哪。

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸四川省稻城亞丁世界最高機場4411米。（圖／記者任以芳攝） 

2012年6月6日稻城亞丁機場正式開工，歷經一年的超高海拔艱辛施工，於2013年9月16日正式通航，機場跑道長4200米，寬45米，具備克服高原和高寒地區機場的運行標準，以及先進的導航、氣象、通信等設備，確保航班的安全起降。建築內外設計也以藏族文化為基底。

稻城亞丁機場目前正式名稱是「甘孜稻城亞丁機場」，坐落於大陸四川省甘孜藏族自治州稻城縣海子山，是一座民用支線機場，機場是全世界最高有4411米，也是目前全球範圍內海拔最高的民用機場，吸引許多中外遊客到此一遊，挑戰人體極限。

從北京出發到成都轉機前往稻城亞丁，去程如果坐在飛機左側可以一路欣賞壯麗的「貢嘎雪山」，右側則是欣賞一望無際高原，景色大氣壯闊。下機後，開始考驗每個人體質和心理狀態，隨時注意有沒有高原反應。

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 稻城亞丁平均海拔4千左右，遊客經常出現缺氧、吸氧情況 。（圖／記者任以芳攝）

九月微寒天意，記者剛下機開始感受稻城亞丁4411公尺的歡迎式，呼吸還算順暢，開始伴隨頭疼症狀。此時，領隊大聲提醒，「千萬不要跑，不要快走，否則很快缺氧。」

到了稻城亞丁後，每個人開始學習「樹懶精神」，所有動作緩慢第一，最常見就是人手一瓶攜帶式氧氣瓶，走到哪就吸到哪，一邊工作，一邊吸氧，心有餘力再欣賞美景。

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 隨隊醫療人員告提醒有「高反症狀」立刻吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

由於稻城亞丁位於青藏高原東南部，海拔很高，氧氣稀薄，一般人去高海拔地區多少都會有高原反應，程度和症狀各有不同。隨隊醫療人員也提前告知「高反症狀」，輕微者頭暈、頭痛或是發燒，嚴重者咳出粉紅色的泡沫痰，甚至出現肺水腫、劇烈頭痛。

隨時測量血氧十分重要，低於80以下就得小心，建議立刻「吸氧」，至少吸氧半小時才能恢復體力，按照每個人體質，平均一天一夜後能慢慢適應。

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 攜帶式氧氣瓶已成為稻城亞丁特殊風景線。（圖／記者任以芳攝）

稻城亞丁商業街除了藏族土特產吸睛，藥局門口擺放商品，身為平地人一看上會心一笑，一般藥局門口都是生活類醫藥品，稻城亞丁的藥房擺放大量攜帶式氧氣瓶、氧氣枕頭以及跟活血活氧健康藥品。

由於稻城縣海拔3700米，亞丁景區海拔2900米(貢嘎河口)、6032米(仙乃峰)，亞丁村海拔3900米，衝古寺海拔3900米，洛絨牛場海拔4100到4200米，五色海海拔4500米，幾乎都是人體無法適應高海拔，「吸氧」也成為觀光必備特產與回憶。

2年前回鄉在藥房小張（化名）也提醒，很多平地遊客來到稻城亞丁至少人手一罐氧氣瓶，但是不是所有攜帶式氧氣瓶都合格，很可能裝的是一般空氣，必須慎選，藥房賣的還是有品質保障。

至於聊起為何不留成都要回鄉工作？她也分享，近年老家稻城亞丁觀光旅遊越來越好，即使之前疫情期間，還是有一定遊客量，帶動家鄉食衣住行各類商機，自己剛好有藥師背景，因此選擇回鄉工作。

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

回顧1996年，稻城亞丁景區進行開發觀光旅遊，交通不便一直是觀光硬傷，直到2013年9月16日正式通航以來，稻城亞丁機場開通了多條航線，連接成都、重慶、西安、昆明等國內主要城市。

有了機場加持，稻城亞丁知名度慢慢擴散，許多國外遊客特地飛來探險，大陸本土遊客前來遊覽，推動了當地旅遊業的發展，促進當地藏族農特產品外銷，也讓許多小村莊脫貧轉型做觀光，昔日神秘高原也成為大陸十分重要觀光旅遊資源之一。

▼ 「藍色星球最後淨土」稻城亞丁擁有藏族文化與絕美景色 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 稻城亞丁、世界最高機場4411米、缺氧、吸氧 。（圖／記者任以芳攝）

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