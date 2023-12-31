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青海小縣城每個月半數幹部請假　4500公尺高海拔時常「身體不適」

▲青海瑪多縣境內的黃河源景區。（圖／CFP）

▲青海瑪多縣境內的黃河源景區。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

青海果洛州瑪多縣平均海拔4500公尺以上，面積2.53萬平方公里，常住人口僅1.46萬人且居住分散。在當地工作，每名政府幹部最大挑戰便是高海拔帶來的「身體不適」，一本本按月統計的科級幹部請假條堆滿桌，凸顯出外地人在該處任職的風險和不便。

《澎湃新聞》報導，瑪多縣「人口小縣」機構整合將改革前的25個黨政機構整合設置為20個，其中，黨委機構6個、政府工作部門14個，較改革前精簡了5個機構，精簡比例為20%。

據了解，當地幹部每個月的請假條按月統計後，7月份因孩子上學，請假比較集中，不過，平均下來一個月是90到100人次，達到50%，相當於半數人請假，瑪多縣組織部長周峰透露，「我們大概是兩百人左右，幹部裡面請假的是100人。」

周峰邦表示，「請假的人多了以後，不請吧，都是確實生了病，有的同志是長期三級高血壓，堅持帶病上班，有的確實是家裡老人生病，孩子無人照顧。要是請假了吧，工作也沒辦法開展，比較矛盾。」

當地只要有幹部提出請休假，一些「四人以下」局處作業便陷入停擺。瑪多縣委書記丁鳳山指出，瑪多縣人口少、編制少、服務半徑大、海拔又高，條件艱苦，「平時請假的人多，基於這種情況，所以啓動改革的步伐。」

瑪多縣透過改革府機構，將部門精簡，單位人力增加，藉此避免有幹部請假，單位內上班人數僅剩1至2人的窘境。

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