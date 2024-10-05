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東北季風連襲一周「2地濕涼」　低溫探21度時間出爐

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周受東北季風影響，下周一變天。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(6日)吹東北東風，東半部有不定時局部短暫陣雨，大台北有零星雨，午後中南部有較大雨勢；下周一起將變天，受東北季風影響，下周一、二北部、東北部降雨明顯，午後中南部也有局部大雨機會，下周三後包括雙十節降雨區將縮小，下周氣溫逐日緩降，北部和東北部低溫下探21度。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天吹東北東風，東半部、馬祖會有不定時局部短暫陣雨，大台北有零星短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，降雨在南部和中部以北近山區，中南部另有局部較大雨勢機會。

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未來一周都將受東北季風影響，林定宜說明，下周一東北季風增強，北部、東北部氣溫稍下降；下周一、下周二水氣偏多，迎風面北部、東半部有局部短暫陣雨，北部、東北部降雨明顯，有局部較大雨勢，其他地方多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨機會。

下周三到下周六水氣稍減，林定宜表示，迎風面降雨範圍將縮減至桃園以北、東半部，會有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，午後山區南部地區有局部短暫雷陣雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，受東北季風影響，林定宜說明，下周一到下周六溫度將呈現逐日緩降趨勢，北部、東北部、東部將從30度降到26度，中南部、東南部可降至28到29度；低溫下周一後約24到25度，下周後期北部、東北部低溫將再降至21度到22度。

此外，下周一東北季風增強，風力也隨之增強，台灣海峽下周一到下周三平均風力可達6至7級，最大陣風9級。

林定宜表示，下周將有熱帶擾動發展，在這季節滿常見的，目前研判路徑沒有太接近台灣附近，因熱帶擾動仍有很大不確定性，將持續再觀察。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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