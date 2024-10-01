陸假期大塞車！民眾直接熄火睡覺　警無人機變身鬧鐘「叫醒」車主　

記者魏有德／綜合報導

大陸進入「十一長假」旅遊期，部分民眾選擇提前出門想避開車流人潮，沒想到，遼寧「京哈高速」自9月29日起便出現超級大塞車，高速公路瞬間變成大型停車場，多數車主只好「原地熄火」，在等待過程中小睡一下。為了叫醒睡著的車主，警方出動無人機開啟「警笛」，成為提醒眾人的「公用鬧鐘」。

▲警用無人機鳴起警笛，在塞車車陣中叫醒打瞌睡的車主。（圖／翻攝微博，下同）

《光明網》報導，9月29日凌晨，一位自駕去河南的網友曬出京哈高速錦州段堵車視頻（影片）稱，沒想到大家「都這麼聰明，都這個點走」。評論區很快變成了路況諮詢台，還有網友調侃，聰明人都提前上高速，上高速一看全是聰明人。

遼寧「京哈高速」部分路段自9月29日起便車滿為患，出遊的民眾只能無奈熄火休息，甚至有網友在今（1）日凌晨釋出堵在京哈高速的情況，畫面中，車隊在高速公路上綿延數公里，駕駛們紛紛熄火休息，還有人抵擋不了周公的誘惑，直接在車裡打瞌睡。

這時，只見遠處飛來閃著「紅藍」信號燈的無人機緩緩從車陣上方掠過，並開啟刺耳的警笛聲，提醒車主們不要再睡了，準備往前行駛。

一名車主透露，自己當時在綏中段堵了五六個小時，睏得不行，乾脆熄火睡覺，「沒想到無人機飛過來，發出巨大的噪音，提醒大家趕緊挪車。這一叫醒服務還真有效，車隊漸漸恢復了流動。」