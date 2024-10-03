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成醫參展韓國「2024 HIMSS亞太健康展會」　 呈現智慧醫療科技新發展

▲成大醫院柯文謙副院長率員參與在韓國首爾舉行「2024 HIMSS亞太健康展會」，展示「亞急性居家中風智慧照護平台」和「虛擬實境鏡像治療系統」成果，以實際病人的照護解決方案展現醫療服務的可親性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲成大醫院柯文謙副院長率員參與在韓國首爾舉行「2024 HIMSS亞太健康展會」，展示「亞急性居家中風智慧照護平台」和「虛擬實境鏡像治療系統」成果，以實際病人的照護解決方案展現醫療服務的可親性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

成大醫院柯文謙副院長率領成功大學和成大醫院團隊參與10月1日至10月4日在韓國首爾舉行「2024 HIMSS亞太健康展會」，於國科會設立的台灣智慧醫療主題館中展示「亞急性居家中風智慧照護平台」和「虛擬實境鏡像治療系統」成果，以實際病人的照護解決方案展現醫療服務的可親性。

▲成大醫院柯文謙副院長率員參與在韓國首爾舉行「2024 HIMSS亞太健康展會」，展示「亞急性居家中風智慧照護平台」和「虛擬實境鏡像治療系統」成果，以實際病人的照護解決方案展現醫療服務的可親性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大醫院柯文謙副院長指出，成功大學與成大醫院具有AI與大數據驅動創新醫療的深厚根基。在此基礎之下，積極響應國家政策，以病人為中心解決臨床未滿足需求，為社會盡一份心力。並透過參與國際展會，呈現智慧醫療優秀成果，與國際同儕交流，帶動醫療健康產業創新發展，勾勒出智慧醫療無限可能。

▲成大醫院柯文謙副院長率員參與在韓國首爾舉行「2024 HIMSS亞太健康展會」，展示「亞急性居家中風智慧照護平台」和「虛擬實境鏡像治療系統」成果，以實際病人的照護解決方案展現醫療服務的可親性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大醫院中風中心召集人宋碧姍醫師指出，台灣中風發生率在21世紀初逐年下降，但仍維持約每10萬人有210病例。急性中風病人經治療出院後，進入亞急性階段，生理與心理狀況仍受影響，可能復發並影響生活品質。此階段協助病人在家中監測並維持穩定，對提升照護質量至關重要。成大醫院的「亞急性居家中風智慧照護平台」，整合醫院環境並結合廣達智慧健康照護平台，作為遠端居家監控照護平台，協助病人在亞急性階段監測與追蹤個人生命體徵，也提供個管師與醫師遠端監控。這項智慧型醫療照護方案將能加強中風危險因素管理，降低中風復發的可能性，減少就醫，改善病人功能結果和整體生活品質。

▲成大醫院柯文謙副院長率員參與在韓國首爾舉行「2024 HIMSS亞太健康展會」，展示「亞急性居家中風智慧照護平台」和「虛擬實境鏡像治療系統」成果，以實際病人的照護解決方案展現醫療服務的可親性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成功大學團隊研發出的「虛擬實境鏡像治療系統 （Virtual Reality Mirror Therapy, VRMT）」，經過臨床試驗及軟體優化淬鍊，已完成美國FDA二類醫療器材登錄。生物醫學工程學系林哲偉副教授表示，鏡像治療在職能治療領域已有多年應用歷史，利用鏡子反射健側肢體的視幻覺，促進病人患側上肢感覺運動功能。VRMT系統結合動作感知和虛擬實境技術，讓病人在虛擬環境中看到健側肢體動作映射到患側，能大幅改善傳統鏡像治療的應用限制，更有效刺激大腦神經可塑性，促進運動功能恢復，增強治療效益。

▲成大醫院柯文謙副院長率員參與在韓國首爾舉行「2024 HIMSS亞太健康展會」，展示「亞急性居家中風智慧照護平台」和「虛擬實境鏡像治療系統」成果，以實際病人的照護解決方案展現醫療服務的可親性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大醫院臨床創新研發中心蔡依珊主任表示，藉由參與國際性展會積極推廣智慧醫療成果，透過設備於真實場域使用與成功落地的實踐模式增加可信度，吸引更多國際合作夥伴挹注，提升生醫產業創新與帶動整體競爭力。

▲成大醫院柯文謙副院長率員參與在韓國首爾舉行「2024 HIMSS亞太健康展會」，展示「亞急性居家中風智慧照護平台」和「虛擬實境鏡像治療系統」成果，以實際病人的照護解決方案展現醫療服務的可親性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2024 HIMSS亞太健康展會」齊聚全球各地的智慧醫療解決方案與尖端健康技術，超過16000名的參觀者和300家參展商參加。

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