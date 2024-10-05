100多頭大象逃難！泰國清邁大規模山洪　13頭大象仍受困

▲泰國北部清邁市附近的大象自然公園於3日山洪暴發，迫使約100頭大象緊急疏散。（示意圖／達志／美聯社）

圖、文／CTWANT

泰國北部清邁市附近的大象自然公園於10月3日因山洪暴發，迫使約100頭大象緊急疏散。數十頭大象涉水穿過洪水，尋找地勢較高的安全區域，與此同時，數十名遊客和志工受困當地。

根據《CNN》的報導，大象自然公園創始人桑杜安（Saengduean Lek Chailert）表示，這次是公園歷來最大規模的疏散行動，洪水迅速上漲，使得情況更加危急。她稱這次洪災為公園自成立以來所經歷的最嚴重的一次災難，園內工作人員，俗稱象夫，帶領大象在水中前進，鼓勵它們離開圍欄，向安全地帶移動。

雖然部分大象已於當天晚上抵達附近山區避難，但桑杜安透露，仍有13頭成年大象受困在原處，情緒恐慌。她擔心隨著雨勢持續，疏散工作將面臨更大挑戰。

報導中指出，此次洪災是因受到今年亞洲最強颱風「摩羯」的影響，「摩羯」在泰國北部引發了大規模洪水和山體滑坡。清邁市已發布洪水警報，當地河流水位持續上漲，導致交通中斷和大量動物及居民受困。除了大象之外，園內還有約5,000隻其他救援動物，包括狗、貓、馬、豬和兔子，部分動物已經在洪災來臨前被提前疏散。

泰國國家公園管理局表示，已派出數十名官員協助疏散，但由於道路淹水，他們無法到達現場。當局呼籲民眾提供平底船和志工支援，以便協助園內剩餘動物及人員的撤離。

大象自然公園自1990年代成立以來，已救助200多頭來自旅遊業和伐木業的大象。然而這次突如其來的災難使得許多老弱病殘的大象難以行動，疏散工作困難重重。桑杜安懇求外界幫助，表示急需人力物資，協助園內動物和受困者安全撤離。

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