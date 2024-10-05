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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不去萬里勘災卻到台南參香挨批　賴清德：明天前往勘災

▲▼ 萬里淹大水，水位高到胸部 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲山陀兒颱風重創北海岸，萬里地區更淹大水，水位及胸 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（5日）下午前往台南麻豆的代天府參拜，祈求國泰民安、風調雨順。針對有國民黨立委批評金山、萬里地區災情慘重總統卻不去勘災，賴清德說，已排好行程，預定明天要去勘災；賴也呼籲，立法院可以不分朝野、不分黨派，早日審查關係到人民生命財產安全的中央政府總預算，讓地方政府可以早日拿到預算好好推動建設。

賴清德致詞時說，今天回到台南，來到台南的信仰中心麻豆代天府為台灣祈福，因為先前台灣遭受凱米颱風侵襲，影響很大，包括南台灣嘉義、台南、高雄、屏東都受到很大的損害。特別看到山陀兒颱風又來，所以安排來到麻豆代天府為台灣祈福。

賴清德表示，台灣不能沒有颱風，因為沒颱風就沒水，但水夠了就好，傷害可以盡量減少。所以今天回來特別為台灣祈福，希望天公伯可以保佑台灣國泰民安，在五府千歲神通之下，颱風的傷害可以盡量減少。

接著賴清德提到，政府存在的目的就是要關心人民、照顧人民、幫忙人民，所以看到凱米颱風來，他和卓榮泰院長、鄭麗君副院長、國防部顧立雄部長，兵分四路協助救災。這次山陀兒颱風來，現在卓榮泰正在屏東勘災，中央政府可以和地方政府減少災害，「昨晚因為颱風環流和低氣壓影響，在金山萬里造成災情，我也排好行程，明天也要去勘災」。

「我跟大家報告，我們各位父老鄉親，我們台南所選出來的六席立法委員都很負責任。」賴清德說，他特別要求卓榮泰院長，要編好預算、提高預算幫忙地方政府治災，所以明年中央政府總預算在治水方面比今年增加159億，總經費高達551億新台幣，要幫忙地方政府因應颱風、地震帶來的災害。

賴清德說，也希望社會可以了解，希望立法院可以不分朝野、不分黨派，關係人民生命財產安全的中央政府總預算可以早日審查，縣市政府可以早日拿到預算好好推動各項建設。

ET快訊
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