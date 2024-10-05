高雄大寮林園停電3天沒水洗澡　里民包圍台電怒：我們卡細漢？

記者許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風重創高雄，尤其大寮、林園許多里已經停電、停水3天，居民起初能體諒台電維修辛勞，不過災後遲遲未能復電，民眾也按耐不住情緒，今(5日)大寮三隆里長帶著近20名里民包圍台電營業所抗議，眾人情緒沸騰，質疑里內未見工程車來維修，「是不是我們卡細漢？」

▲大寮三隆里里民到台電服務所拉布條抗議。（圖／記者許宥孺翻攝）

山陀兒造成高雄停電災情嚴重，據台電統計，風災至今造成高雄20萬8627戶曾經停電，截至今日下午1點仍有1萬6305戶不來電。其中，大寮區、林園區加總起來有7036戶仍無電可用，電遲遲不來，抽水馬達也無用武之地，停電跟著也停水。

▲▼邱于軒議員在現場安撫民眾。（圖／記者許宥孺翻攝）



今日大寮區三隆里長帶著20名里民包圍台電大寮服務所，眾人舉起白布抗議，指台電不到三隆里施工，里內都沒有工程車。該區民代、國民黨高雄市議員邱于軒接獲通知後，也前往安撫民眾，並解釋台29線斷了30幾根電線桿，稍早才與市長陳其邁才到台29會勘，因主要電路不修，分歧線修了也沒用。

里民紛紛表示，起初還能體諒，但停水停電3天，大家都失去耐性，直呼「台電沒路用」，希望藉由抗議行動讓大家注意到三隆里仍是受災戶。

▲台29斷了30幾根電線桿，陳其邁、邱于軒稍早于現場會勘。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於天氣很熱，邱于軒希望里民盡早散會，她也解釋，大寮林園區的饋線很奇怪，可能同一條路前後有電，但中間卻不來電，導致部分住戶質疑：「是不是我們卡細憨？」她可以理解民眾的情緒已沸騰到極點，但現在林園重要路口的紅綠燈也沒有作用，而員警現在首要工作應該是去指揮交通號誌，而非浪費警力在維護抗議糾紛。邱于軒強調，已將訴求傳達給市長，眾人理解難處後也同意解散。

▲林園多處路口紅綠燈號誌仍停擺。（圖／記者許宥孺翻攝）

台電對此表示，經查三隆里高壓斷線，有109戶停電，目前已經派工作班過去處理，請民眾再稍微等候，目前全部人員都在搶修復電，力拼今天全部復電。

此外，當地里民反映無水可洗澡，社會局已協調街友中心的2部沐浴車分別前往大寮、林園區公所服務，下午3點前均抵達，需要的民眾皆可前往區公所使用，沐浴車將停放到里民復水，不需要使用為止。