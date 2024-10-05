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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德挨批不去萬里勘災跑去台南參拜　總統府：執政團隊共同分工

▲▼賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

▲總統賴清德日前視察中央災害應變中心。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

山陀兒颱風在台灣從北到南都造成不小的災情，連北部沿海的金山、萬里都因連日大雨造成嚴重淹水。國民黨立委質疑，總統賴清德今（5日）不前往老家勘災，反而到台南代天府參香，批賴的「勘災政治學」根本就是大小眼。對此，總統府發言人郭雅慧表示，勘災作業由府院執政團隊共同分工，賴清德總統也已排定後續勘災行程。

有關媒體報導總統勘災行程安排一事，總統府發言人郭雅慧表示，勘災作業由府院執政團隊共同分工，行政院長卓榮泰今已前往屏東枋寮、佳冬，分別視察海堤破損與屏東農損情形，賴清德總統也已排定後續勘災行程，視察受衝擊縣市災情。

郭雅慧表示，早在山陀兒颱風登陸以前，賴清德總統就於10月1日親赴中央災害應變中心，確認各縣市應變整備情形與災防需求；颱風過後，賴清德總統將救災、重建視為優先要務，在第一時間指示國軍與相關單位全力投入災後復原工作，力求儘速恢復國人正常生活。

民進黨立委林俊憲指出，賴清德今日的參香行程早在颱風撲台前就排定，而金山、萬里直至昨天才受大雨侵襲致災，在野陣營卻見獵心喜，利用災情進行政治攻擊，令人不敢苟同。

林俊憲表示，各地災情將由中央將協同地方強化水利建設，全力協助，而為因應極端氣候造成的強降雨現象，行政院編列明年度治水預算高達551億，但總預算案遭在野陣營聯手二度擋下，治水、防救災的救命錢全部卡關，不敢相信藍營立委怎麼還好意思指責中央。

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