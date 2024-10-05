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高雄災後還有「1.6萬戶不來電」　台電力拚今天全面復電

▲▼台電施工。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鳯山施工班於河堤路二段斷桿處架線。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風重創高雄，造成20萬8627戶曾經停電，不過至今(5日)仍有1萬6305戶沒電可用。台電啟動跨區支援機制，力拚今日全面復電。

山陀兒造成高雄停電災情嚴重，根據台電統計，風災至今造成高雄20萬8627戶曾經停電，截至今日下午1點仍有1萬6305戶不來電。其中仁武區最慘，目前仍有6318戶停電，其次是大寮區3706戶，依序是林園區3330戶、大樹區1531戶、前鎮區1328戶、鳥松區56戶、小港區36戶。

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▲▼台電施工。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼風災造成鳳山、林園大規模停電，台電漏夜搶修。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼台電施工。（圖／記者許宥孺翻攝）

台電指出，山陀兒颱風連日滯留影響南部地區，登陸後也帶來強風豪雨，14級以上的強陣風造成電桿倒斷及配電設備受損等嚴重災情 。鳳山區處轄區內電桿倒斷超過50支，鐵皮或樹枝削斷線路約200多處，部分地區因道路坍方中斷或大型樹木倒塌無法通行阻礙搶修。林園區由於雙向主要幹線整排電桿及電線遭樹木壓倒，無法轉供復電，必須逐桿修復才能恢復下游供電，影響範圍較大。

台電表示，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，若仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報的零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。

▲▼台電施工。（圖／記者許宥孺翻攝）

為擴大搶修量能，台電已動員北西、桃園、苗栗、新營、嘉義、台南共7個區處60人，馳援鳳山區處，以期縮短復電時間，預計今日可全面復電。

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