獨／首例！颱風救災「苦無支援」挨罵三字經　高雄里長怒辭職

記者吳奕靖／高雄報導

山陀兒颱風離開2天，但現在卻傳出大寮區大寮里長蕭清翔怒向大寮區長遞出辭呈，因為3天為了防災、救災沒有睡的夫妻倆，拼命做卻換來里民的怒罵，就連三字經都出爐！蕭清翔說自己為了清路樹從樹上差點摔死，這樣還要被里民罵，區公所又叫不動，電力還喚不來，真的非常灰心。

▲大寮里長蕭清翔在颱風期間到處在里內勘災 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蕭清翔今天（5日）下午在自己的服務處，上門求助的里民一個接著一個，雖然還是積極幫忙，但是對他來說「內心卻是冷到谷底」，蕭清翔說自己在山陀兒風災期間，跟自己的老婆已經三天沒有睡好覺，颱風夜期間都到河堤巡視就怕出狀況，而歷經了山坨兒颱風的暴力肆虐，里內不但受損嚴重，沒水、沒電已經超過2天了，他們一直努力走、到處求援，結果還是無法達到里民的需求，就在4日他還爬到路樹修剪，差點摔下丟命的他，還面對里民的怒火飆罵三字經，讓他氣到跟區長發訊息表達「辭職」。

▲大寮里長蕭清翔向區長表示辭職。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮里長蕭清翔的老婆為了救災，小腿撞到黑青 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲大寮里長蕭清翔在樹上摔下來，小腿紅腫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蕭清翔說：「身為一個里長，什麼權力都沒有，向市府局處反應的相關事務，比如大寮光明路兩側的樹木請求公園處來修樹，從去年12月到現在都沒有，就連里務會報也都說了，但是都遲遲沒有處理，造成這次颱風災損嚴重，向區公所反應，大家也都在忙，昨天才有2個阿兵哥來幫忙，我們該有的志工都已經出動完了，還是被民眾罵，真的很莫名其妙，我已經盡我的權力就爭取，做得那麼累還要被人家謾罵，比畜生還不如」。

蕭清翔從樹上摔下來，整個左小腿都是紅腫，就連自己老婆為了救災，腿部也是瘀傷、擦傷，不過老婆看到自己老公這麼辛苦還要被罵，真的非常心疼，一度還哽咽，揮揮手支持老公嘆：「不如歸去」。



▲大寮里長蕭清翔在颱風過後攀爬到路樹上頭砍除樹枝 。（圖／記者吳奕靖翻攝）