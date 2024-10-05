男歌手趕場遇國道連環車禍　5車撞成一團…現場驚險畫面曝光

▲國道一號今天上午發生連環車禍，有5車撞一團，其中包括歌手馮偉傑的座車。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／彰化報導

國道一號南下彰化路段、199.9公里處，今天上午驚傳連環車禍，有5輛車撞成一團，其中挨撞的車輛乘客中，赫見是辦桌二人組主唱馮偉傑，現車禍現場畫面也曝光，只見5台車中，有車輛受到強烈撞擊，駕駛座的安全氣囊都炸開，可見當時力道之大，這起事故也造成2人受傷送醫，馮偉傑沒有受傷，並繼續趕行程。

馮偉傑所屬經紀公司表示，上午馮偉傑搭乘助理駕駛、買不到2個月的德國新車，行駛在國道上時，於到前方車輛事故，來不及反應撞上，驚魂未定又遭後方來車撞上，導致車輛前後都凹陷，安全氣囊也因此爆開，馮偉傑跟助理都沒受傷，但受到不小驚嚇；而目前馮偉傑已經抵達高雄彩排，準備晚上的公益演出。

▲車禍現場畫面曝光，只見有車輛駕駛座安全氣囊都炸開，可見當時撞擊力道之大。（圖／記者游瓊華翻攝）



國道警方表示，今天上午8點50分接獲通報，在國道一號199.9公里、彰化到埔鹽路段，發生連環車禍，一名35歲劉姓男子駕駛小客車，在行駛內側車道時，撞上另一名66歲劉姓駕駛的車輛，導致66歲劉男車輛推撞到分別由52歲鄭姓男子以及28歲吳姓男子、36歲陳姓男子駕駛的自小客車。

該起車禍以外也造成國道回堵2公里，陳姓駕駛以及同車的一名女乘客受傷送醫，沒有大礙。國道警初步調查，各駕駛人酒測值皆為零，至於詳細事故原因還有待進一步調查。