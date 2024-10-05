台中男摔車掉進溝　警消50公尺外「加蓋水溝裡」找到他

▲警消合力將陳男救起。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市大安區上月底發生一起離奇車禍，1名陳姓男子騎車行經南北八路不慎摔車，意外跌落一旁未加蓋的水溝，但警消到場卻未在該處發現陳，正當仔細搜尋時，搜救人員聽見陳男的呼救聲，發現他竟在距離50公尺外且「有加蓋」的水溝內， 所幸送醫治療無大礙，不過對於陳男為什麼會出現在水溝的另一邊，警消也覺得相當神奇。

台中市大甲警分局9月27日接獲報案，1名患有小兒麻痺的陳姓男子（43歲），騎車行經大安區南北八路一條巷弄，不慎自摔跌落路邊未加蓋的水溝，未料警消到達事故地點時，卻不見陳男蹤影。警方根據機車撞及位置以及現場民眾供述，研判陳男應是掉進未加蓋的水溝裡，於是對周圍可能尋獲陳的地點展開搜查。

正當搜救陷入困境時，警消聽見遠處突傳來陣陣微弱的呼救聲，搜救人員前往距離未加蓋水溝約50公尺的另一側查看，竟發現陳男人就在一處有加蓋的水溝內，消防見狀立刻抓開水溝蓋，將陳男救起，所幸陳男僅受到輕微擦傷，經送醫治療無大礙。

▲警消在50公尺外的加蓋水溝尋獲陳男。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方說，發現陳男的位置，該處水溝已經加蓋，理應無法通行，究竟是怎麼爬過去，至今仍是謎團，讓搜救人員都十分驚訝。

▲▼警消對於陳男是如何爬到50公尺外的加蓋水溝，感到百思不得其解。（圖／記者白珈陽翻攝）



大甲警分局長謝建國呼籲民眾，近期天候不穩，請用路人及騎車族群特別注意路面狀況，避免因視線不佳或地面異常而發生意外。市民的安全是警方與消防隊員的首要任務，分局對所有參與此次救援的警、消人員表達高度的感謝，正是因為他們的迅速反應和專業判斷，才讓這次事件順利化解，避免了更嚴重的後果。