快訊／柯文哲遭羈押禁見滿月　陳佩琪臉書PO文「很想你」

▲民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見滿月，陳佩琪臉書PO文「很想你」。（圖／取自陳佩琪臉書）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，9月5日遭法院裁定羈押禁見後，今（5日）滿一個月。柯的妻子陳佩琪今時隔44天再於臉書發文，但不同於過去慣用的長篇大論，這次僅用簡單的「很想你」3個字配上2張過去與柯一起訪日交流的照片，抒發思念丈夫之情。

京華城案堪稱近年來台灣政壇最大風暴，廉檢在8月底時發動搜索，柯文哲一度獲「無保請回」判決，但北檢上訴後，柯仍難逃包圍網，在9月5日遭台北地方法院判定涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有滅證、勾串證之虞，裁定羈押禁見。

當日下午柯文哲雙手上銬，被送往台北看守所，震驚全台。而9月5日這一天，剛好也是10年前、2014年時，柯文哲首次宣布參選台北市長的日子，當年是開啟翻轉台北新政治的開始，如今卻因案遭上銬羈押，兩相對比讓政壇人士大嘆不勝唏噓。

儘管檢調持續追查案情，並陸續廣泛約談可能的涉案人等，多名前任、現任的北市府公務員遭約談。過程中除了議員不斷索資追查外，還有媒體不斷放話、流出疑似辦案的資訊內容等，導致北檢一度還自查洩密，都讓社會各界更加關注此案。

但由於檢調始終缺乏直接證據，僅能不斷釋出片面的資訊拼湊，也讓民眾黨不滿痛批，北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沈淪，嚴厲譴責檢調如此行為。