京華城土地遭扣押白營跳腳轟北檢　時力：京華城是民眾黨黨產？

▲京華城改建案因涉容積圖利，土地遭到扣押，引發民眾黨砲轟北檢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見，檢方認為鼎越公司透過賄賂取得京華城20%獎勵容積，不法獲利估計達111億元，並向台北地院聲請扣押京華城土地獲准。民眾黨痛批北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬、羅織入罪、押人取供。時代力量今（5日）表示，民眾黨連裁定是法院做的都搞不清楚，全黨淪為「法盲」，為扣押土地大發雷霆，京華城是民眾黨的黨產？還是民眾黨是威京集團冠名贊助？

▲北檢提訊柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



柯文哲涉嫌在京華城容積案中，不顧部屬提醒，給予無法律依據的20%容積獎勵，檢察官估算京華城因此獲得的不法利益，高達111億7023萬元6000元，為了確保未來追徵，日前向法院聲請將京華城所在土地扣押獲准，無論京華城是否繼續改建，坐落土地在官司確定前，不得處分變賣。

民眾黨批評，容積獎勵係都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20％就認定柯主席「圖利」？遑論從頭到尾柯主席都未介入？北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沈淪，本黨予以最嚴厲譴責。

對此，時代力量認為，扣押京華城土地是為了保全沒收不法所得的執行手段，若沒有相當證據法院不會輕易裁准，民眾黨連裁定是法院做的都搞不清楚，全黨淪為法盲，讓台灣人民嘆為觀止。

時代力量指出，民眾黨為了法院扣押威京集團鼎越公司持有的京華城土地大發雷霆，不禁讓人疑惑，鼎越公司是民眾黨的附隨組織嗎？京華城是民眾黨的黨產嗎？還是民眾黨是威京集團冠名贊助的政黨？

時代力量批評，從8月的政治獻金假錯帳到柯文哲涉貪爭議，民眾黨「全黨挺貪腐」，一路挑戰會計原則、司法威信，還有全民常識，用邪教的手法聚攏支持者，呼籲台灣民眾黨，懸崖勒馬，停止失格離譜的言行。

▲京華城改建案因涉容積圖利，檢方聲請扣押土地獲准。（圖／記者屠惠剛攝）