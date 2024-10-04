北檢指柯文哲圖利沈慶京百億非法容積　民眾黨反擊：如何認定？

▲民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，目前遭羈押禁見中，北檢近期多次提訊。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案遭羈押禁見中，檢方連日追查後有重大進展，認為鼎越公司透過賄賂方式取得京華城20%獎勵容積，不法獲利估計達111億元，今向台北地院聲請扣押京華城土地以利將來追繳不法所得獲准。對此，民眾黨表示，北檢如何以僅憑容積獎勵20％就認定柯主席「圖利」？遑論從頭到尾柯主席都並未介入？

台北地檢署今認定民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長彭振聲涉嫌配合威京集團給予容積獎勵20％，圖利威京集團獲利111億7023萬6000元，屬於不法利益，向法院聲請扣押鼎越開發公司所有，坐落在台北市松山區西松段三土地，台北地院已裁定准予扣押。

有關今日檢方以柯主席「共同違法圖利行為而獲有建築容積奬勵率20%之不法利益，屬犯罪所得應予沒收」因而聲請扣押京華城土地並獲法院裁准，民眾黨再次重申，北檢對柯文哲主席進行司法追殺，各種羅織入罪、押人取供，配合特定媒體放話的行徑，至今已近1個月，如今卻僅以都委會依法合議通過的20％容積獎勵，強扣柯主席「圖利」百億的大帽子，本黨實在無法苟同。

民眾黨表示，京華城案係依照《都市計畫法》24條自提申請，台北市政府依法受理，時任台北市長柯文哲依照程序送交都委會研議，並從未介入審議過程，都委會按照共識決給予20%容積獎勵，一切皆依法辦理。

民眾黨批評，自北檢偵辦京華城案以來，配合名嘴、側翼、綠媒及特定議員進行偵辦，容積獎勵係都市計畫專業，都委會委員既已依法審議得出共識，北檢何以僅憑容積獎勵20％就認定柯主席「圖利」？遑論從頭到尾柯主席都並未介入？

民眾黨直言，北檢自甘墮落淪政治追殺鷹犬，偵查中的諸多違法濫權，只會讓司法公正性繼續向下沈淪，本黨予以最嚴厲譴責。