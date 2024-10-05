國際報告籲賴清德依循兩岸條例　藍委：「討厭民進黨」恐成最大黨

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

知名的國際非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）日前發布「台海分裂擴大」報告，提醒台灣為了避免事態升級，台北應緩和言辭，並建議總統賴清德該重申，依據《憲法》和《兩岸條例》，來處理兩岸事務。對此，國民黨立委李彥秀提3建議並說，總統賴清德若繼續在兩岸、國內開戰，只會讓「討厭民進黨」繼續成為全國最大黨。

「國際危機組織」發布「台海分裂擴大」報告，深入分析賴清德上任後的兩岸關係，報告提醒為了避免事態升級，台北應緩和其言辭，而北京則應遏制其軍事恐嚇，同時更明確指出，連接兩岸雙方決策者的「秘密管道」對傳達意圖非常重要。報告中提到賴清德以強硬立場應對北京，加劇緊張局勢，報告並建議賴清德本人應該重申依據「憲法」、「兩岸人民關係條例」處理兩岸事務；報告也同時提醒中國大陸，北京應該收回對賴清德政府的譴責，減少在台灣周圍的軍事活動。直接指名道姓地點名賴清德會增加政治成本，並減少後續緩和局勢的空間。

李彥秀說明，「國際危機組織」的提醒，其實都是過去在野黨給賴清德的誠懇建議，國防安全研究院執行長，也是賴清德長期信任的兩岸問題重要智囊李文忠，早先也提醒「應該在維持中華民國主權獨立前提下，進一步不斷向大陸人民及北京釋出善意，適度調整綠營『逢中必反』的基調，避免與中國大陸民族主義對撞，共同穩定台海形勢」。

李彥秀提醒賴清德，一、穩定的兩岸關係，有助賴清德賴清德突破目前民調支持度僅剩「鐵桿深綠」的困境，繼續在兩岸、國內開戰，只會讓「討厭民進黨」成為全國最大黨；二、賴清德必須思考清楚，「中華民國憲法」以及「兩岸人民關係條例」是他的保護傘、安全瓣，守住中華民國憲法架構，避免不斷以「兩國論」挑動兩岸敏感神經，民進黨政府才有時間與空間好好改善千頭萬緒的內政問題。

三、越是衝突，越需要溝通，才能避免擦槍走火，不論是官方正式溝通管道，或是智庫學者往來交流，民進黨政府都應該釋出更多善意，爭取國際的認同與話語權，「逢中必反」只會讓兩岸關係更走向死胡同。

