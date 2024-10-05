藍營首長怨氣象預報不準　綠委：為精準預測新編的預算遭無理杯葛

▲氣象署在新年度提出的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」。（圖／中央政府總預算案）



記者杜冠霖／台北報導

山陀兒颱風消散，多數縣市恢復上班上課，但基隆仍有多處道路淹水和土石崩塌阻通勤，民眾質疑沒颱風假。基隆市長謝國樑則辯稱，是依氣象署數據研判，預報資料有落差。對此，綠委洪申翰4日表示，氣象署在新年度提出的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」就是希望透過高速電腦進行更精準預測，但新編的預算持續被無理杯葛，藍白逞兇鬥狠封殺總預算，受害的是群體人民。

對於藍營首長質疑，中央氣象署表示，全球對颱風單一雨帶瞬間強降雨預測能力有限，地方政府可依實際災害做為颱風假決策考量。氣象署採即時監測彌補強降雨預報能力不足處，提供即時監測資料，這幾天風力雨量最新觀測也持續提供給各界，基隆北海岸出現顯著降雨，基隆昨天日雨量破紀錄，縣市政府停班停課決策除參考氣象資料外，可依據很多其他考量包括災害等考量。

洪申翰表示，山陀兒颱風過後，大家都在問，颱風預報能不能作得更準確？當然！氣象署在新年度提出的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，就是希望透過更高表現的高速電腦，來進行更精準、快速的天氣測報模擬。

洪申翰說明，即便遇到像這次高度不確定的大氣環境，也還是能讓颱風或其他天氣預報，更大程度地提高準確性，減少預測失準的損失。但抱歉，這筆將近三億元的計畫預算，現在還是被藍白不分青紅皂白的封殺、杯葛。這些人，到今天還是不放手。

對於總預算遭封殺，洪申翰表示，這是氣象署規劃的新興計畫，當然也是新編的預算，只要中央政府總預算持續被無理杯葛，這個計畫和經費就是沒了。

洪申翰指出，這是為什麼，大家會對藍白現在無差別的總預算杯葛如此憤怒，因為，這次行政院的施政計畫和總預算中，制定了非常多新興計畫和新預算，就如同氣象署的「高速運算電腦建設計畫」，就是針對下一階段的台灣的重要需求而來。

洪申翰強調，但最可悲的是，在他們逞兇鬥狠封殺總預算時，看不到他們對這些台灣下個階段的重要需求，有一絲在意。在野兩黨現在毫無理性的為反而反，最後的代價，都是這個國家的全體人民，必須被迫吞下去。