　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營首長怨氣象預報不準　綠委：為精準預測新編的預算遭無理杯葛

▲▼氣象署在新年度提出的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」。（圖／中央政府總預算案）

▲氣象署在新年度提出的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」。（圖／中央政府總預算案）

記者杜冠霖／台北報導

山陀兒颱風消散，多數縣市恢復上班上課，但基隆仍有多處道路淹水和土石崩塌阻通勤，民眾質疑沒颱風假。基隆市長謝國樑則辯稱，是依氣象署數據研判，預報資料有落差。對此，綠委洪申翰4日表示，氣象署在新年度提出的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」就是希望透過高速電腦進行更精準預測，但新編的預算持續被無理杯葛，藍白逞兇鬥狠封殺總預算，受害的是群體人民。

對於藍營首長質疑，中央氣象署表示，全球對颱風單一雨帶瞬間強降雨預測能力有限，地方政府可依實際災害做為颱風假決策考量。氣象署採即時監測彌補強降雨預報能力不足處，提供即時監測資料，這幾天風力雨量最新觀測也持續提供給各界，基隆北海岸出現顯著降雨，基隆昨天日雨量破紀錄，縣市政府停班停課決策除參考氣象資料外，可依據很多其他考量包括災害等考量。

洪申翰表示，山陀兒颱風過後，大家都在問，颱風預報能不能作得更準確？當然！氣象署在新年度提出的「數值天氣測報高速運算電腦建設計畫」，就是希望透過更高表現的高速電腦，來進行更精準、快速的天氣測報模擬。

洪申翰說明，即便遇到像這次高度不確定的大氣環境，也還是能讓颱風或其他天氣預報，更大程度地提高準確性，減少預測失準的損失。但抱歉，這筆將近三億元的計畫預算，現在還是被藍白不分青紅皂白的封殺、杯葛。這些人，到今天還是不放手。

對於總預算遭封殺，洪申翰表示，這是氣象署規劃的新興計畫，當然也是新編的預算，只要中央政府總預算持續被無理杯葛，這個計畫和經費就是沒了。

洪申翰指出，這是為什麼，大家會對藍白現在無差別的總預算杯葛如此憤怒，因為，這次行政院的施政計畫和總預算中，制定了非常多新興計畫和新預算，就如同氣象署的「高速運算電腦建設計畫」，就是針對下一階段的台灣的重要需求而來。

洪申翰強調，但最可悲的是，在他們逞兇鬥狠封殺總預算時，看不到他們對這些台灣下個階段的重要需求，有一絲在意。在野兩黨現在毫無理性的為反而反，最後的代價，都是這個國家的全體人民，必須被迫吞下去。

ET快訊
山陀兒南部消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因
快訊／柯文哲遭押滿月　陳佩琪突PO文「很想你」
扛行李搭新幹線　「觀光客1亂象」惹怒日本人
台大醫護「搭橡皮艇」進金山！　原因感動炸
英3寶媽遭不停性侵致死！　陪審團一看畫面哭了
接愛妻回家！金山夫妻被洪水沖走雙亡　相距1百公尺
陳水扁動刀！　「左腳長腫瘤」送化驗　
快訊／淹水逾50cm可拿1萬5！　高雄山陀兒災損補助一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

京華城土地遭扣押獲准　蔣萬安：周一發函法院確認是否停工

快訊／柯文哲遭羈押禁見滿月　陳佩琪臉書PO文「很想你」

國際報告籲賴清德依循兩岸條例　藍委：「討厭民進黨」恐成最大黨

雨彈北海岸！廖先翔回顧昨夜　沒多久時間「整個金山泡在水裡了」

京華城土地遭扣押白營跳腳轟北檢　時力：京華城是民眾黨黨產？

阿扁動刀！自爆「左腳腫瘤」送化驗　還住進醫院做睡眠檢查

新北金山大暴雨難預判狀況？　侯友宜嘆：天有不測風雲

鄭文燦涉貪沒人挺、柯文哲涉弊全黨挺　游盈隆：兩件事無法相提並論

朝野2758決議聲明待協商　學者批藍版本比不通過還糟：退回1971年

快訊／金山暴雨釀管線斷裂！700戶用水影響　新北急派水車送水

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

高雄短褲妹清水溝

【柯基颱風天被爸硬遛XD】風沙狂吹還以為是CG特效

高雄「最美天使」現身！曾衝城中城救貓　秀泡水雙手狂嗆酸民

京華城土地遭扣押獲准　蔣萬安：周一發函法院確認是否停工

快訊／柯文哲遭羈押禁見滿月　陳佩琪臉書PO文「很想你」

國際報告籲賴清德依循兩岸條例　藍委：「討厭民進黨」恐成最大黨

雨彈北海岸！廖先翔回顧昨夜　沒多久時間「整個金山泡在水裡了」

京華城土地遭扣押白營跳腳轟北檢　時力：京華城是民眾黨黨產？

阿扁動刀！自爆「左腳腫瘤」送化驗　還住進醫院做睡眠檢查

新北金山大暴雨難預判狀況？　侯友宜嘆：天有不測風雲

鄭文燦涉貪沒人挺、柯文哲涉弊全黨挺　游盈隆：兩件事無法相提並論

朝野2758決議聲明待協商　學者批藍版本比不通過還糟：退回1971年

快訊／金山暴雨釀管線斷裂！700戶用水影響　新北急派水車送水

等了9年！BIGBANG完整體被爆「MAMA合體表演」　官方出面給答案

巷仔Niau帶大家一起「踅」台南　超限量集章集滿6或3顆章可換好禮

花蓮公費流感疫苗開打！2階段對象不同　符合資格者速接種

山陀兒在南部登陸消散「北海岸淹水卻最嚴重」　氣象署曝原因

京華城土地遭扣押獲准　蔣萬安：周一發函法院確認是否停工

淡水大淹水「阿公家工廠變瀑布」　正妹網紅震驚：30年沒這麼嚴重

歷時31年！20萬名寶藏獵人瘋尋金貓頭鷹　法國尋寶遊戲宣告破解

他左膝痛到無法蹲！走路走不到10分鐘　竟是十多年前骨折釀禍

快訊／柯文哲遭羈押禁見滿月　陳佩琪臉書PO文「很想你」

尹錫悅被罵傀儡！南韓軍方怒曝「戰略目標」：就是鎖定金正恩

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

政治熱門新聞

淡水風雨強勁卻沒停班停課　侯友宜回應

死刑釋憲後首例！劉志明逃死定讞　吳宗憲憂：未來他將假釋出獄

雨彈轟金山！老夫妻遭沖走　侯友宜：找到時已無生命跡象

阿扁動刀！自爆「左腳腫瘤」送化驗　還住進醫院做睡眠檢查

快訊／「藍白合」再度封殺總預算案　56：50表決勝、藍白4立委未投票

北檢指柯文哲圖利沈慶京百億非法容積　民眾黨反擊：如何認定？

快訊／柯文哲遭羈押禁見滿月　陳佩琪臉書PO文「很想你」

陳由豪潛逃大陸22年　喪失台灣人民身分

力挺柯志恩「留在高雄協助救災」　他批綠委：更在乎抹黑、造謠

未出席院會遭酸「還選市長？」　柯志恩揭原因：可否少點政治口水？

死刑犯劉志明改判「無期徒刑」　王鴻薇：司法再度挑釁人民底線

藍營首長怨氣象預報不準　綠委：為精準預測新編的預算遭無理杯葛

鄭文燦涉貪沒人挺、柯文哲涉弊全黨挺　游盈隆：兩件事無法相提並論

大法官被提名人不答問卷　民眾黨團酸：只敢躲在民進黨羽翼下

更多熱門

相關新聞

山陀兒「最後身影」曝！2關鍵在高屏消散　氣象署：慶幸沒以強颱登陸

山陀兒「最後身影」曝！2關鍵在高屏消散　氣象署：慶幸沒以強颱登陸

「山陀兒」颱風創下警報後花4天4小時登陸的史上最長紀錄，中央氣象署在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」回顧「山陀兒的最後一天」，只見山陀兒登陸前環流結構紮實，因缺乏導引氣流加上地形破壞，最後在高屏上空魂飛魄散，卻帶來嚴重災害。氣象署表示，大自然力量令人敬畏，慶幸沒以最強姿態登陸台灣。

颱風預報有落差？專家：超過科學能力

颱風預報有落差？專家：超過科學能力

周末「東雨西晴」　下周可能有熱帶系統發展

周末「東雨西晴」　下周可能有熱帶系統發展

控林右昌任內機要秘書收錢給官　國民黨：用罷免掩飾貪腐？

控林右昌任內機要秘書收錢給官　國民黨：用罷免掩飾貪腐？

快訊／超大豪雨猛轟「3地紫爆」　6縣市豪大雨特報

快訊／超大豪雨猛轟「3地紫爆」　6縣市豪大雨特報

關鍵字：

基隆市氣象署預報資料謝國樑罷免民進黨洪申翰

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐金山遇大雨受困！愛車被水淹沒

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

快訊／金山夫妻深夜失聯　今晨尋獲已成冰冷遺體

徐乃麟遭楊繡惠控訴！搭擋曾國城說話了

留美女碩士偕男友弒父　判無期定讞

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

3銀行出手砍！　7張聯名信用卡年底前喊掰掰

台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

金山淹水終於退了　前後對比照超驚人

消防員還沒12點買飯被公審　千人力挺

牛排店供待用餐　客竟給負評：乾脆別做

周杰倫深夜宣布「送演唱會門票」！

史上最恐怖電影？開演僅10分鐘「11人受不了離場」

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面