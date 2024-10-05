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颱風天「大型水塔躺路中」　屏東里港警頂風雨中急排除

▲里港警分局泰山派出所員警頂著狂風暴雨清理路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局泰山派出所員警頂著狂風暴雨清理路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

山陀兒颱風為高屏等地區帶來狂風暴雨，並傳出不少災情，里港警分局泰山派出所於10月3日颱風天當日，亦陸續接獲多起報案轄區有路樹倒塌、大型塑膠水塔被吹到車道上等案，立即派員趕赴現場，迅速排除路障，保障民眾行車安全。

▲里港警分局泰山派出所員警頂著狂風暴雨清理路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局泰山派出所員警頂著狂風暴雨清理路障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

3日晚間風雨強勁，里港警分局泰山派出所所長孫志忠、警員楊信杰獲報，屏東縣高樹鄉興店路段有路樹倒塌佔用單向車道，立即趕赴現場實施交通管制。

由於該處無路燈加上雨勢導致視線不佳，如不迅速排除路樹恐影響用路人安全，孫、楊二員協力將沉重樹幹排除到路旁，約1個小時道路恢復順暢，此時兩名員警已全身濕透，但因處置即時故無人車發生危害。

另泰山派出所副所長王景宗、警員劉子境於3日傍晚接獲報案，有大型塑膠水塔被吹到路中，立即趕赴現場，並冒雨將大型塑膠水塔拖到路邊安全處，避免行經車輛撞上釀成事故。

里港警分局分局長温基興表示，泰山派出所員警颱風天不畏危險、積極為民的服勤態度，殊值嘉勉。呼籲民眾，如遇路樹倒塌情形發生，請立即撥打110或1999，以利警方妥善處置。尤其夜間時段視線較為不佳，應放慢行駛，方能注意周遭路況，保障自身安全。

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