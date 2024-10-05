颱風後清理家園　屏東縣府提醒：戴口罩+防水手套+雨鞋

▲接種疫苗 。（圖／屏東縣衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

受到山陀兒颱風夾帶狂風豪雨侵襲，屏東縣多處地區路樹倒塌、招牌鐵皮掉落及路面積水，民眾在整理家園時易因接觸污水、污泥，導致感染鉤端螺旋體病、類鼻疽及腸道傳染病等，以及環境積水易孳生病媒造成登革熱疫情風險增高，提醒民眾清理家園時務必配戴口罩、防水手套及雨鞋等防護裝備，避免刺傷或割傷，並確實「巡、倒、清、刷」，移除所有積水，嚴防傳染病社區流行。

衛生局表示，颱風後一週為登革熱防治關鍵期，呼籲民眾須仔細檢查居家環境，清理積水容器並加蓋，尤其需特別注意「二溝」：屋簷排水槽（俗稱天溝）、屋後防火巷水溝（俗稱屋後溝），易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥，避免病媒蚊孳生。另風災後若蓄水池受污水污染，應澈底清洗消毒，飲水需煮沸或使用市售瓶裝水。因颱風過後為類鼻疽疫情高峰，請民眾留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，如遇有疑似個案，應詢問接觸史、受災/受傷情形、汙水暴露史等，並加強疑似個案之通報與診治。

全國流感及新冠疫苗已自10月1日正式開打，屏東縣因颱風影響多數醫療院所停止疫苗接種服務，為維護民眾健康盡早獲得保護力，衛生局於放假日加強設站，屏東火車站10/4全天及10/5上午；33鄉鎮市衛生所於10/5上午都將開診提供疫苗雙打服務，呼籲民眾清理家園後及早至衛生所、接種站或鄰近疫苗合約院所施打疫苗，儘早接種才能儘早獲得保護力，一次打兩種更能獲得雙重保護力。

衛生局補充說明，陪同第1階段實施對象接種流感或新冠疫苗的民眾，如已出生滿6個月大，亦可一同於接種現場施打新冠疫苗，不須再等到11月1日。相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網(https://www.ptshb.gov.tw/)查詢。