　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

山陀兒讓高雄8萬戶停電　台電特別動員「徹夜搶修」拚復電98%

▲▼山陀兒讓高雄8萬戶停電　台電特別動員「徹夜搶修」拚復電98%。（圖／記者賴文萱翻攝） 

▲颱風山陀兒讓高雄8萬戶停電，台電同仁徹夜搶修拚復電。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、鄒鎮宇／高雄報導

山陀兒颱風昨登陸高雄，致災性強大風雨造成高雄近8萬戶停電，其中楠梓、三民、旗津、鼓山區等區域災情嚴重。台電獲報後徹夜搶修，先復電3000多戶，並搶在4日晚間復電98%。

台電表示，高雄轄區內共計13根斷桿、多處斷線，尤其三民區灣興街現場因強大風勢造成樹木斷裂，壓斷高低壓線路，更造成斷桿、變壓器損壞。台電同仁徹夜搶修，復電3000多戶；另鼓山區鼓山三路沿線路樹倒塌，自昨夜搶修至今，現已復電3000餘戶，4日晚8點前台電高雄區處轄區可望復電98%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台電指出，山陀兒風勢強大，造成多處大型樹木倒塌，壓斷配電線路，以及嚴重斷桿情況，成為此次搶修工作較為挑戰之關鍵。因大型樹木移除較耗時，現場除了需市府、其他單位協助，台電同仁亦拿起電鋸努力先將壓斷線路的樹木鋸開，在傾倒的樹幹、枝葉間，致力修復損壞的線路。

▲▼山陀兒讓高雄8萬戶停電　台電特別動員「徹夜搶修」拚復電98%。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼台電特別動員台北、新竹及台中的工作班，拼在晚上將高雄復電98%。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼山陀兒讓高雄8萬戶停電　台電特別動員「徹夜搶修」拚復電98%。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民區灣興街的搶修工作，台電高雄區處施工課共計有4班24位同仁昨夜晚間23時於三民區灣興街進行斷桿修復，現場並汰換兩具變壓器，徹夜工作至清晨7時，讓三民區3000餘戶居民有電可用。

鼓山區鼓山三路則因沿線路樹倒塌，自昨日晚間由前往高雄支援的台北南區營業處徹夜工作，以及今天上午新竹區處接棒搶修，終於在今天下午復電3000餘戶。

另外，高雄區處轄區除了昨日特別的台北南區、台北市區、新竹區處外，今天更新增了台中區處5個工作班、桃園區處2個工作班加緊搶修，可望今天晚間8點復電98%。

台電表示，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報之零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人
大便「4顏色」是警訊！　醫發出警告：千萬不能拖
快訊／4縣市豪大雨特報！
荳荳解放比基尼！　一轉身「大面積挖空」
北北基桃颱風假「連放2天」　蔡明忠：經濟不見得全是損失
快訊／開出大樂透3.94億　彩券行：彌勒佛、五路財神符加持
快訊／大樂透頭獎3.94億一注獨得！
舒華開腿辣舞　合體雨琦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北海岸雨勢漸小！金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人

快訊／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

深入社區守護鄰里健康！東森廣場樂做公益　吸引百人施打疫苗及癌症篩檢

北北基桃颱風假「連放2天」　蔡明忠：經濟不見得全是損失

快訊／北海岸豪大雨肆虐　新北市4區開放紅黃線停車

世新大學《戲戲品味》海選啟動　學生才藝競技大秀表演潛力

山陀兒讓高雄8萬戶停電　台電特別動員「徹夜搶修」拚復電98%

金山萬里淡水驚人暴雨8路不通　恐怖空拍畫面曝光

新北市4區明停班課「不含淡水」！侯友宜臉書被灌爆：請騎車來一趟

山陀兒消散豪雨續炸「5公路出現災情」　搶通時間出爐

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

69歲名嘴張友驊颱風夜跌倒！　「失去生命跡象」送醫暫脫險

山陀兒來襲...汪想出去尿尿　盯屋外「風雨狂炸」傻眼！

發薪日前遇老闆約打高爾夫　員工見失誤秒撿起丟出吹捧

山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

無邊際泳池恐怖搖晃畫面曝！　高雄承億霸氣宣布：今晚續住免費

北海岸雨勢漸小！金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人

快訊／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

深入社區守護鄰里健康！東森廣場樂做公益　吸引百人施打疫苗及癌症篩檢

北北基桃颱風假「連放2天」　蔡明忠：經濟不見得全是損失

快訊／北海岸豪大雨肆虐　新北市4區開放紅黃線停車

世新大學《戲戲品味》海選啟動　學生才藝競技大秀表演潛力

山陀兒讓高雄8萬戶停電　台電特別動員「徹夜搶修」拚復電98%

金山萬里淡水驚人暴雨8路不通　恐怖空拍畫面曝光

新北市4區明停班課「不含淡水」！侯友宜臉書被灌爆：請騎車來一趟

山陀兒消散豪雨續炸「5公路出現災情」　搶通時間出爐

北海岸雨勢漸小！金山淹水終於退了　「前後對比照」超驚人

依依、史丹利隔空互撕！　她吐槽無聊：不知該同情哪個點

台灣人赴陸失聯　去年至今已77件「多起涉詐騙」

全聯推5款寶可夢小物！超療癒午睡神器「皮卡丘抱枕毛毯」必收

直擊／舒華回到主場暖喊：你們成就我們！　(G)I-DLE擔心颱風「全程中文」關心粉絲

快訊／4縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

史上最恐怖電影？　《劊樂小丑3》開演僅10分鐘「11人受不了離場」

深入社區守護鄰里健康！東森廣場樂做公益　吸引百人施打疫苗及癌症篩檢

澳24歲女師偷吃國中生！帶到更衣室「秘密教學」　傳私密片給他

倍米搶攻美、日市場　搶進住友電裝供應鏈及傳動大廠德納

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

「淹起來了！」他見金山大淹水

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

即／暴雨肆虐　新北市4區明停班停課

高雄「最美天使」影片曝光！　熱褲妹濕身挖水溝

快訊／北北基炸大雷雨！　8縣市豪大雨特報

快訊／張友驊跌倒進加護「已裝葉克膜」

高雄連放4天颱風假　李明璇：已無風雨

高雄公司要求「今天正常到班」　員工炸鍋反被酸

山陀兒減弱　氣象署解除海陸颱風警報

更多熱門

相關新聞

山陀兒農損2.8億元「集中在屏東高雄」　香蕉芭樂最慘

山陀兒農損2.8億元「集中在屏東高雄」　香蕉芭樂最慘

根據農業部最新統計資料，受山陀兒颱風影響，截至今（4日）17時為止，農業產物及民間設施估計損失約2.9億元，單一縣市以屏東縣損失1.95億元（占68%）最多，而光是屏東與高雄2縣市就占災損98%，農作物則以香蕉損失5197萬元最高，其次為芭樂的4867萬元、棗子3743萬元。

山陀兒颱風重創南部釀萬戶停電　郭智輝：今晚12時前完成送電送水

山陀兒颱風重創南部釀萬戶停電　郭智輝：今晚12時前完成送電送水

操場被掀開、禮堂屋頂破！202校颱風災損1.2億元　南高屏最慘

操場被掀開、禮堂屋頂破！202校颱風災損1.2億元　南高屏最慘

山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人嚇瘋

山陀兒「鱷魚逃脫狂漂水面」真相傻了！萬人嚇瘋

連放4天假！高市府授權調整期中考日

連放4天假！高市府授權調整期中考日

關鍵字：

台電高雄停電山陀兒颱風搶修

讀者迴響

熱門新聞

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

連收2肝癌病人！醫：都不喝酒　「1共同習慣」根本沒想到

快訊／名嘴張友驊颱風夜跌倒「失去生命跡象」　 妻子報案送醫

百萬YTR儒哥「家裡又淹了！」他嘆：完了超級慘

徐乃麟颱風天直播嗆不再與楊繡惠同台

不斷更新／全台颱風假一次看！2縣市6地區部分停班課

柯以柔離婚7年認愛曬甜照！　前夫郭宗坤「罕連發2長文」

連放4天颱風假「一堆高雄人去上班」！全場心酸

高雄3店員頂門被吹飛消失　OPEN又逃家

獨／高雄「最美天使」現身　秀泡水雙手狂嗆酸民

颱風假KTV嗨唱「同時染雙響砲」！醫傻了：一早就來4個

「淹起來了！」他見金山大淹水

高雄最美天使「徒手挖水溝清淤泥」4萬人讚翻

颱風天抽號碼牌「竟是鼎泰豐老闆」！驚呆4萬人

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

更多

最夯影音

更多

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

台北市連放3天颱風假？　蔣萬安：立場為確保民眾安全

阿伯離奇出現騎士突摔車！　網見畫面嚇：連影子都沒有

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

氣象署最新預報出爐！　11縣市風雨達停班課標準

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面