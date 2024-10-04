山陀兒讓高雄8萬戶停電　台電特別動員「徹夜搶修」拚復電98%

▲颱風山陀兒讓高雄8萬戶停電，台電同仁徹夜搶修拚復電。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者賴文萱、鄒鎮宇／高雄報導

山陀兒颱風昨登陸高雄，致災性強大風雨造成高雄近8萬戶停電，其中楠梓、三民、旗津、鼓山區等區域災情嚴重。台電獲報後徹夜搶修，先復電3000多戶，並搶在4日晚間復電98%。

台電表示，高雄轄區內共計13根斷桿、多處斷線，尤其三民區灣興街現場因強大風勢造成樹木斷裂，壓斷高低壓線路，更造成斷桿、變壓器損壞。台電同仁徹夜搶修，復電3000多戶；另鼓山區鼓山三路沿線路樹倒塌，自昨夜搶修至今，現已復電3000餘戶，4日晚8點前台電高雄區處轄區可望復電98%。

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台電指出，山陀兒風勢強大，造成多處大型樹木倒塌，壓斷配電線路，以及嚴重斷桿情況，成為此次搶修工作較為挑戰之關鍵。因大型樹木移除較耗時，現場除了需市府、其他單位協助，台電同仁亦拿起電鋸努力先將壓斷線路的樹木鋸開，在傾倒的樹幹、枝葉間，致力修復損壞的線路。

▲▼台電特別動員台北、新竹及台中的工作班，拼在晚上將高雄復電98%。（圖／記者賴文萱翻攝）



三民區灣興街的搶修工作，台電高雄區處施工課共計有4班24位同仁昨夜晚間23時於三民區灣興街進行斷桿修復，現場並汰換兩具變壓器，徹夜工作至清晨7時，讓三民區3000餘戶居民有電可用。

鼓山區鼓山三路則因沿線路樹倒塌，自昨日晚間由前往高雄支援的台北南區營業處徹夜工作，以及今天上午新竹區處接棒搶修，終於在今天下午復電3000餘戶。

另外，高雄區處轄區除了昨日特別的台北南區、台北市區、新竹區處外，今天更新增了台中區處5個工作班、桃園區處2個工作班加緊搶修，可望今天晚間8點復電98%。

台電表示，倘仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，目前將持續針對所知停電區域完成復電，若有區處未收到停電通報之零星用戶仍未復電，待通報後將立即前往復電。