山陀兒「最後身影」曝！2關鍵在高屏消散　氣象署：慶幸沒以強颱登陸

▲山陀兒颱風在高屏上空消散。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

「山陀兒」颱風創下警報後花4天4小時登陸的史上最長紀錄，中央氣象署在臉書粉專「報天氣-中央氣象署」回顧「山陀兒的最後一天」，只見山陀兒登陸前環流結構紮實，因缺乏導引氣流加上地形破壞，最後在高屏上空魂飛魄散，卻帶來嚴重災害。氣象署表示，大自然力量令人敬畏，慶幸沒以最強姿態登陸台灣。

「山陀兒」颱風在台灣西南外海蹉跎了3天之後，以中度颱風之姿在10月3日中午12時40分左右登陸了高雄小港，不過登陸後受到陸地影響結構逐漸被破壞，直接在高屏上空減弱為熱帶性低氣壓並消散。

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氣象署也在粉專「報天氣-中央氣象署」公布「山陀兒的最後一天」雲圖影片，記錄10月3日早上8點到10月4日清晨5點「山陀兒」消散前的最後一天。

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從影片裡可見「山陀兒」颱風登陸前環流結構紮實，暴風圈雲系籠罩南台灣，登陸後雖然強對流還維持一小段時間，但由於缺乏帶動它離開台灣的導引氣流，加上陸地環境與地形不利颱風維持，最後「山陀兒」在高屏上空迷失自我、漸漸魂飛魄散，颱風的結構變差、強度逐漸減弱，最後在10月4日清晨5點降為熱帶性低氣壓並快速消散。

氣象署指出，山陀兒颱風以罕見的路徑，為高屏地區帶來嚴重風災、東半部和北海岸帶來劇烈降雨，大自然的力量令人敬畏，只能稍微慶幸颱風沒有以最強的姿態登陸台灣，祈願災區能盡速復原、早日恢復到正常生活。