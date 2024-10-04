控林右昌任內機要秘書收錢給官　國民黨：用罷免掩飾貪腐？

▲國民黨召開「林右昌市府職位淪私人交易籌碼？ 東岸商場醜聞盤根錯節！」記者會，國家政策研究基金會副執行長凌濤、國民黨發言人李明璇、國民黨副發言人康晉瑜出席 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨今（4日）召開「林右昌市府職位淪私人交易籌碼？ 東岸商場醜聞盤根錯節！」記者會，再次揭露基隆市前市長林右昌市府貪腐弊端，質疑林右昌任內的機要秘書黃永翔「收錢給官」，由當時環保局長賴煥紘違法任命「政治技工」，將市府職缺成為林右昌支持者的政治回報。國民黨強調，林右昌市府不但有「政治技工」，還有大日公司行賄的「貪腐技工」，顯然許多交易都是政治考量，現在要搞惡罷，難道也是政治目的？還是罷樑行動是為了掩蓋林右昌過去的貪腐。

國家政策研究基金會副執行長凌濤指出，林右昌任內的機要秘書黃永翔，受到林右昌支持者田善稷委託幫兒子田證丞求職，但田證丞不符合環保局技工任職需有兩年汽修工作經驗的標準，竟然去找車廠開具偽造證明，透過黃永翔交給賴煥紘，將市府職缺成為林右昌支持者的政治回報。

凌濤表示，判決書清楚載明，賴煥紘曾經跟田證丞說證明是有問題的，還揚言要送風紀，但最後不知受到什麼壓力，明知田證丞不符資格，仍在基隆市政府二樓的樓梯間收受黃永翔交付的偽造就職證明。判決書中寫得很清楚，賴煥紘就是因為要維繫其所屬政黨、也就是民進黨的勢力，因而屬意田證丞任技工。

凌濤強調，判決書中還有一項尚未查辦的，林右昌的機要秘書黃永翔疑似收錢給官，譯文中載明田姓被告原本要給黃永翔二、三十萬元，後來打折扣直接交付給他4萬元，林右昌眼皮下的機要秘書竟然收錢給官，呼籲檢調應持續追查，也令人懷疑整個罷樑行動是否是為了掩蓋林右昌過去的貪腐。

國民黨發言人李明璇拿出臉書「基隆人大小事」的貼文指出，很多青鳥酸民在網路上幸災樂禍，說基隆災情一定是多年沒有好好清淤，引來基隆清潔人員激動貼文表達心聲說「我們真的很努力，為什麼要一直中傷我們？」清潔人員強調，平常都要上繳清淤的路段照片證明，絕不是臨時抱佛腳清淤，只希望協助降低基隆的災情。

李明璇強調，基隆市政府正在積極的應對半世紀以來單日最大降雨危機，民進黨基隆市議員竟然戲謔貼文，內政部長劉世芳也刻意點名基隆，惡意忽略基隆市政府的積極處理，是非常刻意的政治操作，把天災拿來操作罷免，難怪在地的居民都無法忍受，呼籲基隆市民10月13日一定要出來投下不同意罷免票，支持認真的基隆市長，讓政治惡鬥停在基隆。