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神秘大腳怪真的存在？現蹤美國超清晰影片曝　網嚇：人生最恐怖時刻

▲▼美國有網友拍到超清晰的神秘大腳怪影片，在網上引發熱議。（圖／翻攝自TikTok）

▲美國有網友拍到超清晰的神秘大腳怪影片，在網上引發熱議。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國一名TikTok用戶近日經過俄克拉荷馬州的森林時，意外遇到傳說中的「神秘大腳怪」，還拍攝了一段10秒的影片，記錄大腳怪的近距離鏡頭，而在網上引發廣泛討論。

據《地鐵報》報導，這段TikTok用戶@e_man580所拍攝的影片顯示，這隻疑似為「神秘大腳怪」的生物身形十分巨大，全身還佈滿了棕色的毛，而牠當時正坐在樹上，手裡拿著樹枝。

@e_man580 Scariest moment of my life and I really think I caught a fucking Bigfoot on camera in parallel forest. I wakes just doing some sight seeing and enjoying the day and saw something in the distance. Im still shaking as I type this. #bigfoot #sighting #oklahoma #parallelforest #fyp #scared ♬ original sound - E_ManAlfaro

當網友將鏡頭稍微放大後，大腳怪突然轉頭看向攝影機，隨後影片開始晃動，鏡頭變得模糊，最後影片戛然而止。@e_man580表示，這是他人生中最恐怖的時刻，「我覺得我真的拍到了大腳怪。」

這段影片在網上曝光後，迅速吸引了逾2.8萬人轉發，還引發網友們的熱烈討論。有人對影片的真實性表示質疑，但也有人表示，「現有的大腳怪的畫面都很模糊」、「這已經是我看過最好的大腳怪影片了」。

對此，@e_man580回應，自己在拍攝時被嚇壞了，「這段畫面已經是我盡力捕捉的結果」。有別於以往所謂的大腳怪影片多在遠距離拍攝，這段影片因其近距離的鏡頭吸引了更多關注，還掀起了有關大腳怪是否真實存在的進一步討論。

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