乞討麵包被拒！4歲童瘦成火柴「活活餓死」　魔鬼爸虐童竟判無罪

▲塞爾維拉拒絕讓兒子吃飯，導致這名4歲男童活活餓死，但陪審團最終還是裁定塞爾維拉對兒子造成嚴重身體傷害的罪名不成立。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國2021年發生了一起震驚社會的事件，德州4歲男童本傑明（Benjamin）因長期沒吃晚餐，而被活活餓死。之後，法庭更取得證據，顯示這名骨瘦嶙峋的男孩曾向父親乞求食物被拒，因此檢方決定對本傑明的父親塞爾維拉（Brandon Cervera）提出控訴。最近，陪審團對此案作出了判決，裁定塞爾維拉對兒子造成嚴重身體傷害的罪名不成立。

據《每日郵報》報導，2021年8月，塞爾維拉帶著已失去知覺、滿身瘀傷，且極度瘦弱的本傑明來到醫院掛急診。不幸的是，這名兒童不久後還是被宣布不治身亡。調查顯示，本傑明長期營養不良，身體多處有瘀傷和傷痕，隨後本傑明25歲的後母卡薩雷斯（Miranda Casarez）因「疏忽導致兒童受嚴重身體傷害」罪名成立，而被判處監禁25年。

#BenjaminCervera begs for food from his "father"



Benjamin died from starvation. #BrandonCervera faces life for murdering his son by slowly and viciously starving him to death.



30 videos were played of this Little begging for bread and water.



I am so sorry Benjamin. You… pic.twitter.com/g2ruICK2gj — Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) October 2, 2024

在審判塞爾維拉的過程中，檢方提供了手機影片和監視器畫面，顯示本傑明曾在死亡數天前哀求父親給他一些食物。從影片可見，本傑明當時乞求父親，「爸爸，我可以吃麵包嗎？」畫面中的本傑明骨瘦如柴，衣服鬆垮地掛在身上。此外，還有其他影片顯示，本傑明多次在深夜翻找冰箱和櫥櫃，試圖找到一點水果、零食或牛奶。

檢方表示，塞爾維拉還鎖上了櫥櫃，讓本傑明完全無法獲得食物。警方還發現，本傑明與哥哥經常被關在他們2人共用、家具稀少的房間內。他們沒有床，只能睡在被尿液浸透的床墊上。監視器畫面還顯示，本傑明曾在房內哭泣，並在車子後座自殘。即使兒子的身心狀況明顯出了問題，塞爾維拉依舊未採取任何行動，放任兒子處於飢餓和痛苦中。

雖然檢方的證據令人震驚，但辯方表示，本傑明從小身體就比較弱，但這不能代表他是被餓死的，陪審團最後也裁定塞爾維拉對兒子造成嚴重身體傷害的罪名不成立。事後，塞爾維拉在庭外表示，他的生活因這起事件支離破碎，現在終於可以正式哀悼他的兒子了。