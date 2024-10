乞討麵包被拒！4歲童瘦成火柴「活活餓死」　魔鬼爸虐童竟判無罪

▲塞爾維拉拒絕讓兒子吃飯,導致這名4歲男童活活餓死,但陪審團最終還是裁定塞爾維拉對兒子造成嚴重身體傷害的罪名不成立。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國2021年發生了一起震驚社會的事件,德州4歲男童本傑明(Benjamin)因長期沒吃晚餐,而被活活餓死。之後,法庭更取得證據,顯示這名骨瘦嶙峋的男孩曾向父親乞求食物被拒,因此檢方決定對本傑明的父親塞爾維拉(Brandon Cervera)提出控訴。最近,陪審團對此案作出了判決,裁定塞爾維拉對兒子造成嚴重身體傷害的罪名不成立。

據《每日郵報》報導,2021年8月,塞爾維拉帶著已失去知覺、滿身瘀傷,且極度瘦弱的本傑明來到醫院掛急診。不幸的是,這名兒童不久後還是被宣布不治身亡。調查顯示,本傑明長期營養不良,身體多處有瘀傷和傷痕,隨後本傑明25歲的後母卡薩雷斯(Miranda Casarez)因「疏忽導致兒童受嚴重身體傷害」罪名成立,而被判處監禁25年。

#BenjaminCervera begs for food from his "father"



Benjamin died from starvation. #BrandonCervera faces life for murdering his son by slowly and viciously starving him to death.



30 videos were played of this Little begging for bread and water.



I am so sorry Benjamin. You… pic.twitter.com/g2ruICK2gj