以色列空襲黎巴嫩邊境　炸出「4公尺彈坑」！難民逃生路斷了

▲ 從黎巴嫩逃往敘利亞的路線被以色列炸出巨大彈坑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列國防軍3日空襲黎巴嫩首都貝魯特，鎖定真主黨情報總部，造成37死151傷，4日又攻擊黎巴嫩與敘利亞邊境，導致近幾天來數萬人逃難的路線被切斷。當天上午以色列北部響起空襲警報，遭到來自黎巴嫩的火箭彈攻擊，而以軍對黎巴嫩南部的地面攻勢仍在持續。

綜合CNN及《路透》等外媒，黎巴嫩交通部長哈米耶（Ali Hamieh）指出，以色列4日空襲黎巴嫩與敘利亞邊境的馬斯那（Masnaa）過境點，炸出一個寬達4公尺的巨大彈坑，導致雙向交通中斷，也切斷難民從黎巴嫩逃往敘利亞的路線。

馬斯那過境點位於貝魯特-大馬士革國際公路上的貝卡谷地，是兩國間人員與貨物主要運輸通道。據聯合國難民署（UNHCR）3日統計，自以黎敵對行動升級以來，約有16萬人從黎巴嫩越境進入敘利亞。

以軍發言人則指控，伊朗支持的真主黨利用馬斯那過境點將武器運入黎巴嫩，「以軍不會允許走私這些武器，一旦有必要將毫不猶豫採取行動」。

▲ 黎巴嫩上百萬人被迫離開家園。（圖／路透）

隨後在4日清晨，以色列北部海法（Haifa）及加利利（Galilee ）響起空襲警報，以軍偵測到約20枚火箭彈，從黎巴嫩進入以色列領土，大部分被防空系統攔截，其餘則落在開闊地點，主要在海法以北的亞姆村（Kiryat Yam）， 所幸僅造成財產損失，無人員傷亡。

以軍正對黎巴嫩南部發動地面進攻，4日也對30多座村莊居民下達疏散令，呼籲向北遷移，「為了你們的安全，請立即撤離你們的家園，移動到阿瓦里河（Al-Awali River）以北，拯救自己的生命」，「任何靠近真主黨成員、設施或軍事裝備者都有生命危險，真主黨用於軍事目的的任何房屋都可能成為攻擊目標」。

黎巴嫩約有上百萬人流離失所，為躲避戰火尋求庇護。人道主義機構「國際關懷協會」（CARE International）黎巴嫩主任亞當斯（Michael Adams）3日指出，緊急避難所中有近半難民是兒童，而這些設施已經超出負荷。