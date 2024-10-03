手機彈出訊息！男驚揭妻染指17歲學生　互稱「寶貝」還有親密合照

▲馬來西亞一名男子意外看見妻子與未成年學生有染的對話紀錄與合照，令他深感痛心。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名男子最近發現，妻子竟背著他出軌，與一名17歲學生大談師生戀，令他痛心不已。然而，這名男子還深愛著妻子，難以決定要如何處理這段婚姻，只好上網詢問網友們的意見，而這段不倫戀也在網上引發熱議。

據當地媒體mStar報導，男子表示，妻子是一名在沙巴任職的教師。最近，他送妻子到吉隆坡國際機場後，無意間發現妻子在自己手機登入的社交媒體帳號未登出，不料竟因此意外揭發妻子與男學生之間的曖昧對話與合照。

男子描述，他打開手機後，赫然發現妻子不僅與學生互稱「寶貝」，還計劃要一起出遊，讓他心碎不已，忍不住在停車場就放聲痛哭。這名男子指出，目前他已掌握了妻子與學生的聊天紀錄、合照及通話紀錄，這些證據應足以讓法庭判定2人離婚，但由於他依然深愛著妻子，導致他陷入了難以決定該如何處理這段婚姻的兩難之中。

男子被戴綠帽的故事中網上曝光後，迅速在社交媒體上引發熱議。不少網友對男子的遭遇深表同情，但也有人強烈譴責其妻子的行為，表示教師與學生發展戀愛關係，尤其是未成年人，違背了倫理和道德。還有人建議男子向警方舉報妻子的行為，讓妻子為此負上法律責任。截至目前為止，男子還未做出最終決定，但輿論仍在發酵中。