年初二放炮害資源回收場燒起來　2男闖禍急落跑...下場慘了

▲桃園市尹姓、陳姓男子今年2月間年初二晚間在八德區某社區旁燃放鞭炮，灰燼卻引燃隔鄰資源回收場回收物，消防人員撲滅火勢調查發現係2人肇禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市尹姓、陳姓男子於今年2月間正月初二晚間，在八德區某處社區旁燃放煙火等鞭炮，其中煙火灰燼落到至隔鄰資源回收場，2人目睹資源回收場起火後，緊急打電話向119報案，隨即離開現場，消防人員撲滅火勢後經鑑識查出是2人肇禍；桃檢複訊後，2人坦承有施放煙火等犯行，檢方偵結依失火燒毀現有人所在之建築物罪嫌提起公訴。

檢警調查，尹姓男子與陳姓男子於今年2月11日即大年初二晚間吃完晚飯後，相約到八德區某社區旁草地燃放煙火與鞭炮，2人於晚間8時許相繼點燃煙火、炮竹等鞭炮，未料其中煙火類餘燼卻掉落至隔鄰資源回收場，2人目睹資源回收場起火，火舌高達2層樓，2人打電話向119報案後隨即騎車離去，並未停留在現場。

經消防人員撲滅火勢，資源回收場鐵皮屋內部分被燒毀135平方公尺，火調人員鑑識現場並調閱現場監視器，確認尹、陳2人曾停留現場燃放鞭炮，資源回收場現場回收物起火與2人燃放鞭炮有因果關係，八德警方則依公共危險罪嫌將2人函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，2人坦承曾在現場燃放鞭炮，事後未停留現場騎車離開等事實，檢方根據消防局火災調查報告，追查是2人肇禍；檢方偵結，依失火燒毀現有人所在之建築物罪嫌提起公訴。