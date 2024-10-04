想出國參加兒子婚禮「最貪公務員」聲請解除境管　被法院打槍

▲中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪。（圖／翻攝自Facebook／台灣中油）

記者賴文萱／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉及貪污案，且金額高達2710萬，被院檢羈押將近1年半後，獲准以500萬元交保，並限制出海出境。但徐漢近期以「想出國參加兒子婚禮」為由，聲請解除境管，但法院認為他仍有逃亡之虞，裁定延長限制出境、出海8個月。

廉政署南部地區調查組及法務部調查局高雄市調查處接獲檢舉，指徐漢利用擔任執行長，有核定煉製事業部及所屬部門採購需求權限，涉嫌於2020年間辦理某採購案時，向業者收取賄款，作為違法護航業者得標的代價。

▲檢警在徐漢辦公室查扣2710萬不明款項。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組跟監發現劉姓白手套取得賄款前往徐漢辦公室，立即向法院聲請搜索票，2022年1月26日前往中油大林煉油廠的煉製事業部等地點搜索，當場查扣現金2710萬，後來又在業者家中搜出180萬現金，全部的不明款項高達2890萬元，創下現場查扣現金的最高紀錄。

檢察官偵訊後，將徐漢和劉姓業者涉犯貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪等罪嫌，向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准。

全案起訴後，徐漢因仍不坦承犯行，且涉案情節重大，一再被法院裁定延押。 在被羈押接近1年半後，徐漢獲准以500萬元交保，但被限制住居及限制出境、出海8月，每週2次到法院報到。不過，他近期以「想出國參加兒子婚禮」為由，聲請解除境管，但法院認為「有逃亡之虞」，裁定延長限制出境、出海8個月。