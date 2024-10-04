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阿美家園慘淪孤島畫面曝！180人恐斷糧　新北市府「繩索送物資」

▲▼ 新北市瑞芳區瑞濱路的原住民部落「阿美家園」聯外道路中斷。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲新北瑞芳區「阿美家園」因土石坍塌，目前聯外道路中斷。（圖／翻攝自記者爆料網）

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

新北市瑞芳區瑞濱路的原住民部落「阿美家園」3日下午，聯外道路發生土石坍塌，目前交通中斷，所幸87戶共180人皆平安，今(4日)上午新北市長侯友宜前往視察，表示已準備大量乾糧，考慮將使用拉繩索的方式將物資送上去，同時會盡快搶通。

新北市原住民族行政副局長陳碧霞表示，「阿美家園」位於新北市瑞芳區瑞濱路附近是由阿美族組成的都市原住民部落，居住的多是阿美族人，大多是以往在建基煤礦工作過的老礦工；瑞芳區長楊勝閔解釋，連接瑞濱路的聯外道路，邊坡土石因連日降雨影響造成土石鬆軟崩塌，不過居民皆平安。

新北市長侯友宜指出，因交通阻斷造成阿美家園從昨晚開始就無法通行，雖然開挖機具皆已到位，但因雨勢導致山坡仍在滑落當中，待邊坡穩定後會立即搶通；物資部分，新北市府已準備大量乾糧，將以拉繩索空運的方式送進部落內，避免居民受飢餓。

為何阿美家園未被歸類在撤離範圍內？侯友宜解釋，阿美家園位處穩定的平台，不在土石流潛勢溪的範圍裡面，但是這段時間的含雨量造成邊坡的坍塌，造成連外道路中斷，目前阿美家園社區整個基礎都沒有問題，所以居民在上面非常安全，至於這幾天物資若有缺少，會立即送進去，請民眾放心；瑞芳區公所也說會盡快搶通道路，讓車輛可以至少單線雙向通行。

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