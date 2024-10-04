快訊／水來了！高雄總動員搶修重建家園　11萬停水戶恢復供水

▲高雄全區恢復供水。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒暴風圈籠罩高雄達60小時，部分地區時雨量高過凱米，高雄港更測到歷史新高17級強風，截至上午停電戶數還有6萬7千戶、停水還有11萬戶之多。高雄市政府表示，經全力搶修，截至今（4）日中午1230止，高雄市全區用戶已全部恢復供水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄災情慘重，陳其邁拚3天恢復市容。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼山陀兒風力驚人，高雄路樹倒塌一地。（圖／記者賴文萱攝）

在山陀兒颱風遠離消散後，高雄市政府全力總動員搶修災損，陳其邁表示，感謝工務、環保、交通、警察、教育、水利局等同仁與台水台電，全面展開災後復原工作，漏夜重建家園。

統計昨天，總共8.7萬戶停電、30萬戶停水，截至目前為止停電5.8萬戶、停水約13萬戶，陳其邁盼維持生命線的水、電、瓦斯、通訊等，盡速恢復正常。高雄市政府表示，受山陀兒颱風影響，經全力搶修，截至今（4）日中午1230止，高雄市全區用戶已全部恢復供水。 市長陳其邁昨晚馬不停蹄展開各地災況視察，今(4)早陸續前往四維國小及小港沿海路、鳳山五甲路一帶，關心災後復原進度，他感謝中央及所有救災人員，協助災後搶救工作，漏夜重建家園，展開復原復舊工作，並要求加速搶修搶通，今天暢通主要幹道，力促3天內恢復市容。

陳其邁表示，昨天下午4點後風雨稍歇，市府即展開復原工作，本次災情相當嚴重，路樹倒塌、廣告招牌掉落、公園學校、公共服務設施也都受到影響，感謝賴清德總統和卓榮泰院長致電關心，提供必要的災後復原協助、最大資源，人力已集結完成調配至受災地區協助重建，高雄向中央請求90組人力，感謝國防部尤其是八軍團給予最大救災協助，也向雙北、台中、桃園、台南協助搶救致謝。 約有1000餘位國軍弟兄、各式機具投入救災工作，7人為一組，約有60組人員使用救災器械，已在各主要道路緊急搶通，盼在今日暢通主要幹道，3天內恢復市容，尤其在道路、公園、校園樹木傾伏嚴重，清除工作困難、盼加速清除，也呼籲市民行經受阻道路配合指揮疏導。

另府級首長昨天晚間亦分頭進行勘災，林欽榮副市長前往輕軌沿線視察，連夜施工搶通軌道，在最短時間內排除倒伏樹幹及路障，預計今日下午輕軌全面復駛。傾倒雨豆樹將擇期補植。羅達生副市長則赴三民區博愛九如路口、及仁武區八卦里八德一路與八德西路等地視察，現場玻璃四碎，且沿路道路大型樹木倒地，現場警察同仁協助維持交通、清潔隊同仁辛苦清理。

▲高雄災情慘重，陳其邁拚3天恢復市容。（圖／記者賴文萱攝）