家附近遛狗「27kg哈士奇突然暴衝」　伸縮牽繩害24歲女失明

▲女子因為遛狗失明。（圖／翻攝自TikTok／daniabreu99）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女遛狗時發生可怕意外，寵物犬為了追趕兔子突然向前衝，她為了控制住寵物，用力拉住可伸縮牽繩，沒想到牽繩突然往她的方向反彈、擊中眼睛，導致失明。

身為醫療助理的24歲女子丹妮拉(Daniella Abreu)近來在網路上分享，去年8月7日晚間她帶著約27公斤的哈士奇Blu在家附近散步時遭逢可怕意外，導致她失明。

丹妮拉表示，由於平時使用的牽繩有些破舊磨損，所以當天她改用另外一款牽繩，結果散步途中遇到一隻兔子，「當時Blu朝兔子的方向跑，我在後方拉著，由於張力太大，牽繩的把手突然反彈回來，正好擊中我眼睛」。

丹妮拉的右眼被擊中後、立即大量出血，她驚嚇跑回家中，被父母緊急叫救護車送醫，診斷發現被牽繩擊中造成她眼睛下方骨折、視網膜剝離、眼瞼裂開，緊急手術後仍無法挽回視力。

丹妮拉難過表示，「直到現在，我都無法相信這是真的」，眼傷導致她原本的生活被徹底改變，還患有嚴重偏頭痛、創傷後壓力症候群、恐慌症等併發症，如今她終於比較能接受右眼失明的情況，並且安裝義眼，也開始在網路上分享日常生活，強調自己不會因此憎恨寵物犬，並警告大家要小心伸縮牽繩可能帶來的危險。