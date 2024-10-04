颶風海倫重創美國　累計超過200人死亡！斷水斷電只能靠騾運物資

▲颶風海倫重創美國佛羅里達州。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

颶風「海倫」（Helene）橫掃美國東南部的佛羅里達州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、喬治亞州等6個州，其引發的史詩級災難性洪水，至今已經導致200人以上死亡、數百人失蹤，一周內仍有78萬戶家庭停電，由於死亡人數不斷攀升，美國總統拜登前往佛州和喬治亞州進行為期2天的訪問。

根據BBC，颶風「海倫」登陸美國一周內所造成的死者已經超過200人，其中過半數集中在北卡羅來納州，當地的社區遭到強風和暴雨連根拔起、遭受毀滅性的嚴重打擊，拜登於當地時間3日前往佛州首府塔拉赫西（Tallahassee）的空中視察災情，颶風海倫以4級風暴的強度登陸塔拉赫西。

拜登已經批准向佛州、喬治亞州、北卡、南卡、佛州的倖存者提供救災援助。拜登在喬治亞州雷城（Ray City）向市民們表示，「我看到你們、聽到你們的聲音，我和你們一起悲傷。我向你們保證，我會支持你們，直到你們康復為止。」

▲拜登釐清喬治亞州、佛州的颶風災情後，在馬里蘭州安德魯聯合基地發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，北卡羅來納州成千上萬的居民依舊缺乏自來水供應，當地遭受颶風重創，特別是阿什維爾（Asheville）山區，數百條道路依舊封閉，阻礙向受災嚴重社區援助物資的車輛，除了私人擁有的直升機，一般民眾只能透過各種方式協助援助物資發放，甚至得動用透過騾子，而山騾牧場已經準備讓一群騾子協助發送物資到偏遠災區。

當地民眾透露，截至目前為止，由9頭騾子所組成的隊伍已經運送數百磅的胰島素、嬰兒奶粉、尿布、罐頭食品、清潔用品、動物飼料，儘管「腳步穩健」的騾子熟悉偏僻小徑，能在破損的柏油路面上行走，取代一般車輛，但牠們仍得面臨洪水流下泥濘的挑戰。

北卡羅來納州監獄2日表示，由於缺乏電力與自來水供應，監獄已經重新安置800名囚犯，超過2000名以上的囚犯被轉移至其他監獄。囚犯家屬透露，受到颶風海倫影響，他們已經超過一周無法與家人取得聯繫。