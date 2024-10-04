藍白封殺總預算「2藍委未投票」　綠委曝考量：選區壓力越來越大

▲立法院院會，朝野針對總預算再度進行表決。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（4日）院會「藍白合」56票贊成、50票反對通過僅限列案，再度封殺114年度中央政府總算案，而白委張啓楷、藍委柯志恩、蘇清泉及配合藍黨團的陳超明皆未投票。對此，綠委林俊憲舉藍委羅廷瑋為例，他表示，可見國民黨內部也不是鐵板一塊。他們自己很清楚，這種行為完全是無理取鬧，選區壓力越來越大，不想跟黨團綁在一起被拖下水。

今日立法院會中，針對行政院總預算案，民眾黨團提案僅限列，變相封殺總預算案，最終進行表決，以「藍白合」56票贊成、50票反對通過，而白委張啓楷、藍委柯志恩、蘇清泉及配合藍黨團的陳超明皆未投票，綠營則是澎湖立委楊曜因班機問題，未能到場投票。。

林俊憲表示，藍白再次以56比50的人數優勢在院會封殺總預算。值得注意的是，有兩位參選南部縣市呼聲非常高的藍委，沒有出席表決，消失了。上次在程序委員會，也有一位藍委投下棄權，甚至還出來向支持者「道歉」，可見國民黨內部也不是鐵板一塊，他們自己很清楚，這種行為完全是無理取鬧。

林俊憲認為，當然，這並不是他們良心發現，而是選區民意壓力越來越大，或是有個人未來的考量，不想跟整個國民黨團綁在一起被拖下水。國民黨的區域立委們，同事一場，還是好言相勸，現在壓力跟發球權都在你們身上，選區建設還要不要？選民的社福跟加薪預算還要不要？

林俊憲直言，總預算每拖一天，選票也一張張流失，相信你們比誰都更清楚民意如流水，清醒點，不要被那幾個無需自己直面民意的人牽著鼻子走了。