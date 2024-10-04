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台劇《零日攻擊》獲國際關注　美媒：台海戰爭噩夢激發娛樂創作

▲《零日攻擊》。（圖／零日文創提供）

▲台劇《零日攻擊》吸引外媒關注。（圖／零日文創提供）

記者羅翊宬／綜合報導

台劇《零日攻擊》耗資2.3億元新台幣製作，甚至還請來日劇男神高橋一生，前導預告片今年7月底上線至今已吸引將近190萬次點閱。隨著兩岸關係緊張、全球各大領導人在會談聲明中屢次提及台海和平穩定重要性，開始吸引外媒關注。美媒指出，自從地緣政治緊張加劇，台灣開始創作與兩岸相關的作品。

美媒《華爾街日報》在報導中提到台劇《零日攻擊》，並以「中國入侵的噩夢，在台灣激發出打破禁忌的娛樂活動」作為標題，指出儘管面臨北京當局的文攻武嚇長達數十年，台灣當地的娛樂產業不斷迴避與兩岸政治、戰爭、歷史有關的話題，而台灣人面對中國威脅時的樂觀態度也為外國遊客帶來深刻印象。

不過自從俄羅斯總統普丁2022年2月宣布發動「特別軍事行動」、揮兵全面侵略烏克蘭，加上該年美國時任眾議院議長裴洛西訪台後，引來中國人民解放軍進行「圍台軍演」，開始引發台灣當地民眾對於兩岸議題與國防安全的重視。

▲《零日攻擊》。（圖／零日文創提供）

▲《零日攻擊》找來男神高橋一生。（圖／零日文創提供）

報導指出，由於台灣當地民眾對於兩岸問題「太過樂觀」，導致華府質疑台灣人是否能願意認真面對北京構成的危險，而這個問題在部分美國立法者的心中揮之不去，擔憂美國可能會捲入一場就連台灣當地居民都未能認真看待的衝突。

對此，《零日攻擊》製作人鄭心媚受訪時坦言，「儘管台灣人表面上不認為威脅存在，然而實際上對於戰爭的恐懼與憂慮是依舊存在的。隨著地緣政治緊張加劇、中國擴大對台灣施加的壓力，以及中國在國家主席習近平的領導下變得更往獨裁體制靠攏，民眾對於北京當局的情緒惡化，使台灣人愈加關心此類議題。」

出生於軍人家庭、從小熱愛畫漫畫的梁紹先，於2018年出版台灣首部以台海戰爭為主題的漫畫《燃燒的西太平洋》受訪時也坦言，每當地緣政治緊張局勢升溫時，作品的銷量便開始增加，「自從裴洛西2022年訪台、解放軍包圍台灣並發射飛彈後，網路銷售額便暴增7倍」。

▲▼裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

▲▼裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

▲▼裴洛西訪台引爆第四次台海危機。（圖／路透）

隨著梁紹先透過漫畫關注中國可能入侵台海時的內在細節，其他台灣創作者更將焦點擺在具體戰略。

桌遊開發商「迷走工作坊」創始人張少濂集資新台幣320萬元製作棋盤遊戲《2045》，在為期10天的中國對台軍事行動中，由玩家扮演政府官員、犯罪集團、志願戰士、國防承包商、支持統一的臥底間諜，目標是讓台灣挺過中國攻擊、直到盟友到達。

張少濂表示，「儘管我們無法預測未來，但如果衝突無法避免，我希望藉由這款遊戲，能夠讓人們有機會在戰爭爆發之前，在桌面上體驗戰爭。」

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