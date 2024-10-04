颱風天窩在小套房「怎熬過去？」　網點出關鍵：待一個月都沒問題

▲窩在小套房要怎麼熬過去？（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

因為山陀兒颱風的關係，這禮拜全台各地都有放到颱風假。就有網友好奇，如果住在小套房的話，颱風天窩在家不會覺得很憂鬱嗎？要怎麼熬過去？貼文曝光後，引發網友討論，「有網路、電腦就夠了」、「有床、電腦、手機、網路就夠了」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「住小套房的人是如何熬過颱風假的」為標題發文，提到小套房往往僅能容納一張床、一張桌子，然後有一個迷你廁所，因此他就想知道，颱風天若無法出門散步，只能待在狹小的空間內，是怎麼熬過去的？

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貼文曝光後，不少網友都直呼，「多數人只要有手機、網路、電腦就足矣」、「有床、廁所、手機網路、電、食物跟水，讓我待一個月都沒問題」、「有手機、有電腦、有網路、有吃、有喝、有睡，這樣我就可以過一輩子了」、「有電有網路，我在家一個月不出門都沒問題」、「只要可以用手機、電腦上網，要待很久也不是問題吧」。

也有網友回應，「很舒適就沒差，可以一直待在家」、「之前疫情怎麼過就那樣過吧」、「小套房才好清理風災後的災情」、「我曾遇過停電比較慘，還好幾小時就復電了，不然很怕連手機都沒電」、「停電、沒網路就要憂鬱了」。